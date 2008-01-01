1 октября - Международный день пожилых людей

Новости Общество | 25 сентября 2020 | 19:12

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Статус всемирно отмечаемого дня первому октября предоставила Генеральная ассамблея ООН в 1991 году, объявив его Международным днем пожилых людей. Цель этого дня - привлечь внимание общества к проблемам старения населения, трудностям в жизни пожилых людей, к одиноким пожилым людям.

Даугавпилсская городская дума, Учреждение Дауугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» совместно с партнерами по сотрудничеству, Даугавпилсским отделением Латвийского Красного креста и учреждениями культуры города, подготовили ряд мероприятий для сениоров.

По сложившейся традиции, 1-го октября, в Международный день пожилых людей, пенсионеры, предъявив удостоверение, смогут посмотреть бесплатно экспозиции:

Даугавпилсского Краеведческого и художественного музея ( ул. Ригас, 8, с 10.00 до 18.00)

Даугавпилсского Центра гончарного искусства ( ул. 18. новембра 8, с 12.00 до 18.00)

Центра искусств им. Марка Ротко ( ул. Михаила, 3, с 11.00 до 19.00 )

Латгальского зоопарка ( ул. Виенибас, 27, с 10.00 до 18.00)

Музея шмаковки (ул.Ригас, 22A, с 11.00 до 19.00)

Латгальская центральная библиотека напоминает, что его услуги для пенсионеров всегда были и будут бесплатными .

1-го октября в 12.00 в парке им. Дубровина состоится торжественное мероприятие и концерт, посвященный Международному дню пожилых людей. После концерта будет играть живая музыка, и пожилые люди смогут потанцевать.

Приглашаем сениоров города на это мероприятие!

Даугавпилсская городская дума, Социальная служба и Даугавпилсское отделение Латвийского Красного Креста поздравляют наших сениоров с приближающимся Международным днем пожилых людей и приглашают провести этот праздник насыщенно и интересно !

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