Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

25 сентября

Именины:
Раулс, Родриго / Альберт, Афанасий

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется, в противном случае вы рискуете помешать им произойти.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
День
20 .. 22 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
3 .. 5 м/с
суббота
Ночь
14 .. 16 C
Утро
15 .. 17 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. В Латгалии безработными стали сотни желездорожников; найти работу — сложно {1}

3. Въезжающим в Латвию из Литвы необходимо отправиться на самоизоляцию

4. Выставка Суты и Бельцовой — впервые в Даугавпилсе

5. PrivatBank закрыл филиал в Даугавпилсе

6. Эксперты определят ущерб жителям от возведения путепровода

7. Началась подготовка к государственным праздникам

8. Дни европейского культурного наследия в Даугавпилсе: концерт и фотовыставка

9. В Латгале в автоаварии погиб пассажир

10. В Латвию может вернуться бабье лето

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Политика | 25 сентября 2020 | 19:07

Социальную службу Даугавпилса возглавила Ливия Дрозде

Daugavpils.lv

24 сентября на заседании Думы депутаты назначили Ливию Дрозде руководителем Социальной службы.

Даугавпилсская Дума объявляла конкурс на должность руководителя Социальной службы. Заявки подало 3 претендентов, во второй тур конкурса прошли 2 кандидата. 7 сентября конкурсная комиссия пригласила претендентов на собеседование.

Комиссия выбрала кандидатуру Ливии Дрозде. Ливия Дрозде работала в различных министерствах, медицинских учреждениях, руководила многими проектами в социальной и медицинской сфере.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 