Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
25 сентября
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Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется, в противном случае вы рискуете помешать им произойти.
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Новости Политика | 25 сентября 2020 | 19:07
Социальную службу Даугавпилса возглавила Ливия Дрозде
24 сентября на заседании Думы депутаты назначили Ливию Дрозде руководителем Социальной службы.
Даугавпилсская Дума объявляла конкурс на должность руководителя Социальной службы. Заявки подало 3 претендентов, во второй тур конкурса прошли 2 кандидата. 7 сентября конкурсная комиссия пригласила претендентов на собеседование.
Комиссия выбрала кандидатуру Ливии Дрозде. Ливия Дрозде работала в различных министерствах, медицинских учреждениях, руководила многими проектами в социальной и медицинской сфере.
Daugavpils.lv
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