После теплых выходных станет немного прохладнее — прогноз

Новости Латвия | 25 сентября 2020 | 17:49

Пресс-фото Пресс-фото

Выходные в Латвии будут очень теплыми, вновь падут исторические температурные рекорды, свидетельствуют прогнозы.

Ни в субботу, ни в воскресенье дождя не ожидается, однако усилится юго-восточный, восточный ветер — порывами 9-14 м/с. Воздух прогреется до +21... +26 градусов. Прохладнее будет на побережье Рижского залива в Курземе — +18... +21 градус. Ночами также будет тепло — +12... +16 градусов, местами на востоке страны — до +10.

Существует вероятность, что в субботу падет исторический рекорд: 26 сентября 1942 года температура достигла +25,5 градуса. Кроме того, возможно, благодаря затянувшему теплу последняя декада этого сентября станет самой теплой в истории метеонаблюдений.

С понедельника станет прохладнее, но будет больше облаков, местами возможны дожди. В целом же осадков будет немного, а температура воздуха будет выше климатической нормы конца сентября и начала октября: во второй половине дня она может подниматься до +14... +20 градусов. В основном будет по-прежнему дуть юго-восточный, восточный ветер, местами порывистый — более 10 м/с.

LSM