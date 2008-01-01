Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
25 сентября
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Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет.
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Новости Латвия | 25 сентября 2020 | 17:49
После теплых выходных станет немного прохладнее — прогноз
Выходные в Латвии будут очень теплыми, вновь падут исторические температурные рекорды, свидетельствуют прогнозы.
Ни в субботу, ни в воскресенье дождя не ожидается, однако усилится юго-восточный, восточный ветер — порывами 9-14 м/с. Воздух прогреется до +21... +26 градусов. Прохладнее будет на побережье Рижского залива в Курземе — +18... +21 градус. Ночами также будет тепло — +12... +16 градусов, местами на востоке страны — до +10.
Существует вероятность, что в субботу падет исторический рекорд: 26 сентября 1942 года температура достигла +25,5 градуса. Кроме того, возможно, благодаря затянувшему теплу последняя декада этого сентября станет самой теплой в истории метеонаблюдений.
С понедельника станет прохладнее, но будет больше облаков, местами возможны дожди. В целом же осадков будет немного, а температура воздуха будет выше климатической нормы конца сентября и начала октября: во второй половине дня она может подниматься до +14... +20 градусов. В основном будет по-прежнему дуть юго-восточный, восточный ветер, местами порывистый — более 10 м/с.
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