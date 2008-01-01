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Сегодняшний день просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, и если никаких иных перемещений не ожидается, вы с большой степенью вероятности проведете этот день в беготне по этажам, коридорам, или, на худой конец, просто меряя шагами комнату.

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Источник: ignio.com

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Новости Происшествия | 24 сентября 2020 | 18:25

В Латгалии при столкновении автомобиля с лосем погибла женщина

Пресс-фото

В среду утром при столкновении автомобиля Volkswagen Golf с лосем погибла женщина, сообщили в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.

Несчастный случай произошел в волости Кубулу на дороге Балви-Гулбене в 9.30. Погибла водитель, женщина 1959 г.р. Пассажир, мужчина 1953 г.р., без сознания был доставлен в ближайшую больницу.

Начат уголовный процесс, полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Делфи

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