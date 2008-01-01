Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
24 сентября
Всемирный день моря
Именины:
Агрис, Агрита / Герман, Дмитрий
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодняшний день просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, и если никаких иных перемещений не ожидается, вы с большой степенью вероятности проведете этот день в беготне по этажам, коридорам, или, на худой конец, просто меряя шагами комнату.
Источник: ignio.com
- День
- 21 .. 23 C
- Вечер
- 17 .. 19 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- 14 .. 16 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1692 ()
|GBP
|0.9188 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.7875 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
3. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
4. В Латгалии безработными стали сотни желездорожников; найти работу — сложно {1}
5. В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек
6. В рижских «Письменах» — даугавпилсский след
7. Даугавпилс: Covid-19 заболел школьник и сотрудники муниципального предприятия
8. Арт-центр им. М. Ротко ставит «точку» в Балви
9. Эстонский Skinest купил Dzintars и обещает возобновить производство
10. В Даугавпилсе для безопасности на «удаленку» переведен класс музыкальной школы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 24 сентября 2020 | 18:25
В Латгалии при столкновении автомобиля с лосем погибла женщина
В среду утром при столкновении автомобиля Volkswagen Golf с лосем погибла женщина, сообщили в Латгальском региональном управлении Государственной полиции.
Несчастный случай произошел в волости Кубулу на дороге Балви-Гулбене в 9.30. Погибла водитель, женщина 1959 г.р. Пассажир, мужчина 1953 г.р., без сознания был доставлен в ближайшую больницу.
Начат уголовный процесс, полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Добавить комментарий