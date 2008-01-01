Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

24 сентября

Всемирный день моря

Именины:
Агрис, Агрита / Герман, Дмитрий

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что вам говорят, и не стесняться признать собственную неправоту. Никакой доблести в упрямстве нет.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
День
21 .. 23 C
Вечер
15 .. 17 C
Ветер
3 .. 5 м/с
четверг
Ночь
12 .. 14 C
Утро
13 .. 15 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Ушли в мир иной...

3. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

4. В Латгалии безработными стали сотни желездорожников; найти работу — сложно {1}

5. В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек

6. В рижских «Письменах» — даугавпилсский след

7. Даугавпилс: Covid-19 заболел школьник и сотрудники муниципального предприятия

8. Арт-центр им. М. Ротко ставит «точку» в Балви

9. Эстонский Skinest купил Dzintars и обещает возобновить производство

10. В Даугавпилсе для безопасности на «удаленку» переведен класс музыкальной школы

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Спорт | 24 сентября 2020 | 16:50

«Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге

20 сентября 2020 года учащиеся воскресной школы «Вясёлка» в очередной раз посетили XXXI Спортивный праздник «Объединенные в спорте», организованный Латвийской олимпийской академией. Благодаря софинансированию Даугавпилсской городской Думы, общество «Уздым» оплатило расходы на аренду автобуса и поездка юных спортсменов в Ригу осуществилась.

В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации спартакиада проводились только в индивидуальных эстафетах на большом стадионе Латвийской спортивно-педагогической академии. Для всех участников было необычным постоянно измерять температуру и дезинфицировать руки.

Традиционно мероприятие началось со вступительной речи олимпийского чемпиона Ивана Клементьева. Прозвучал гимн праздника. С приветственным словом также выступили бывший и новый председатель Союза белорусов Латвии Валентина Пискунова и Елена Лазарева. Затем волонтеры вместе с детьми провели разминку, что очень подняло настроение участникам.

По условиям мероприятия необходимо было пройти не менее 7 испытаний – за участие в соревнованиях дети получили подарок.
С большим интересом и азартом ученики «Вясёлки» участвовали в играх на точность; всем настолько понравился лабиринт в батуте, что некоторые даже проходили его несколько раз.

Поездка в Ригу подняла корпоративный дух юных воспитанников общества “Уздым” и помогла им завести новые знакомства. Приятно было видеть улыбки на лицах детей.

А дорога домой была временем чтобы отдохнуть и поделиться позитивными впечатлениями от поездки.


Информация и фото подготовлены:
Алена Родионова,
член Правления общества «Уздым»,
учитель воскресной школы «Вясёлка»,
руководитель делегации
 

Добавить комментарий

 