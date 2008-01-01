«Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге

Новости Спорт | 24 сентября 2020 | 16:50

20 сентября 2020 года учащиеся воскресной школы «Вясёлка» в очередной раз посетили XXXI Спортивный праздник «Объединенные в спорте», организованный Латвийской олимпийской академией. Благодаря софинансированию Даугавпилсской городской Думы, общество «Уздым» оплатило расходы на аренду автобуса и поездка юных спортсменов в Ригу осуществилась.

В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации спартакиада проводились только в индивидуальных эстафетах на большом стадионе Латвийской спортивно-педагогической академии. Для всех участников было необычным постоянно измерять температуру и дезинфицировать руки.

Традиционно мероприятие началось со вступительной речи олимпийского чемпиона Ивана Клементьева. Прозвучал гимн праздника. С приветственным словом также выступили бывший и новый председатель Союза белорусов Латвии Валентина Пискунова и Елена Лазарева. Затем волонтеры вместе с детьми провели разминку, что очень подняло настроение участникам.

По условиям мероприятия необходимо было пройти не менее 7 испытаний – за участие в соревнованиях дети получили подарок.

С большим интересом и азартом ученики «Вясёлки» участвовали в играх на точность; всем настолько понравился лабиринт в батуте, что некоторые даже проходили его несколько раз.

Поездка в Ригу подняла корпоративный дух юных воспитанников общества “Уздым” и помогла им завести новые знакомства. Приятно было видеть улыбки на лицах детей.

А дорога домой была временем чтобы отдохнуть и поделиться позитивными впечатлениями от поездки.



Информация и фото подготовлены:

Алена Родионова,

член Правления общества «Уздым»,

учитель воскресной школы «Вясёлка»,

руководитель делегации

