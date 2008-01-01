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Новости Спорт | 24 сентября 2020 | 16:50
«Вясёлка» поддержала традицию участия в спартакиаде в Риге
20 сентября 2020 года учащиеся воскресной школы «Вясёлка» в очередной раз посетили XXXI Спортивный праздник «Объединенные в спорте», организованный Латвийской олимпийской академией. Благодаря софинансированию Даугавпилсской городской Думы, общество «Уздым» оплатило расходы на аренду автобуса и поездка юных спортсменов в Ригу осуществилась.
В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации спартакиада проводились только в индивидуальных эстафетах на большом стадионе Латвийской спортивно-педагогической академии. Для всех участников было необычным постоянно измерять температуру и дезинфицировать руки.
Традиционно мероприятие началось со вступительной речи олимпийского чемпиона Ивана Клементьева. Прозвучал гимн праздника. С приветственным словом также выступили бывший и новый председатель Союза белорусов Латвии Валентина Пискунова и Елена Лазарева. Затем волонтеры вместе с детьми провели разминку, что очень подняло настроение участникам.
По условиям мероприятия необходимо было пройти не менее 7 испытаний – за участие в соревнованиях дети получили подарок.
С большим интересом и азартом ученики «Вясёлки» участвовали в играх на точность; всем настолько понравился лабиринт в батуте, что некоторые даже проходили его несколько раз.
Поездка в Ригу подняла корпоративный дух юных воспитанников общества “Уздым” и помогла им завести новые знакомства. Приятно было видеть улыбки на лицах детей.
А дорога домой была временем чтобы отдохнуть и поделиться позитивными впечатлениями от поездки.
Информация и фото подготовлены:
Алена Родионова,
член Правления общества «Уздым»,
учитель воскресной школы «Вясёлка»,
руководитель делегации
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