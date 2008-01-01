Праздник урожая “Осенины” в Центре русской культуры

Новости Культура | 22 сентября 2020 | 16:16

26 сентября в 12.00 во дворе гостеприимного Русского дома состоится праздник урожая «Осенины». Вход свободный.

Осень – пора щедрая, богатая и хлебосольная. Издавна русский народ праздновал Осенины, как особый праздник, день осеннего солнцестояния, праздник благодарности природе за щедрый урожай.

Осенины празднуются широко - проходят ярмарки, где на продажу выставляются домашняя скотина и товары, выращенные, собранные или приготовленные своими руками: ягоды, фрукты, овощи, грибы, соленья, варенье, мед, молочные и мясные продукты.

В этом году Центр русской культуры решил отпраздновать этот праздник со всей широтой русского гостеприимства - будет и своя ярмарка, и песни, и пляски, и угощенья русской, латышской, белорусской и украинской кухни.

У посетителей ярмарки будет возможность попробовать и приобрести необычные варенья мастерицы из Индры. Где же еще вы отведаете варенья из лепестков роз, бурачков, шишек, огурцов и даже помидоров с клубникой?

Также будет возможность продегустировать и приобрести лечебные травяные чаи, которые предоставит общественная организация «Zaļā krūze».

Отмечать Осенины вместе с нами будут: Центр украинской культуры, Центр белорусской культуры, ансамбль KVATRA+, латышское общество и Скайдрите Эрлиха, фольклорные ансамбли «Славянка» и «Русичи», мужской вокальный ансамбль «Вдохновение», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», детский вокальный ансамбль «Русские карагоды».

Вход на мероприятие свободный — ждем всех! Встречаемся 26 сентября в 12.00 на празднике урожая «Осенины» в Центре русской культуры (Варшавас, 14).

Праздник проходит при поддержке общества „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” и Министерства культуры ЛР.



Центр русской культуры