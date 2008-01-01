Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
24 сентября
Всемирный день моря
Именины:
Агрис, Агрита / Герман, Дмитрий
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее, эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.
Источник: ignio.com
- День
- 21 .. 23 C
- Вечер
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.174 ()
|GBP
|0.9174 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.15 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
3. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
4. В Латгалии безработными стали сотни желездорожников; найти работу — сложно {1}
5. В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек
6. В рижских «Письменах» — даугавпилсский след
7. Даугавпилс: Covid-19 заболел школьник и сотрудники муниципального предприятия
8. Арт-центр им. М. Ротко ставит «точку» в Балви
9. Эстонский Skinest купил Dzintars и обещает возобновить производство
10. В Даугавпилсе для безопасности на «удаленку» переведен класс музыкальной школы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 22 сентября 2020 | 16:16
Праздник урожая “Осенины” в Центре русской культуры
26 сентября в 12.00 во дворе гостеприимного Русского дома состоится праздник урожая «Осенины». Вход свободный.
Осень – пора щедрая, богатая и хлебосольная. Издавна русский народ праздновал Осенины, как особый праздник, день осеннего солнцестояния, праздник благодарности природе за щедрый урожай.
Осенины празднуются широко - проходят ярмарки, где на продажу выставляются домашняя скотина и товары, выращенные, собранные или приготовленные своими руками: ягоды, фрукты, овощи, грибы, соленья, варенье, мед, молочные и мясные продукты.
В этом году Центр русской культуры решил отпраздновать этот праздник со всей широтой русского гостеприимства - будет и своя ярмарка, и песни, и пляски, и угощенья русской, латышской, белорусской и украинской кухни.
У посетителей ярмарки будет возможность попробовать и приобрести необычные варенья мастерицы из Индры. Где же еще вы отведаете варенья из лепестков роз, бурачков, шишек, огурцов и даже помидоров с клубникой?
Также будет возможность продегустировать и приобрести лечебные травяные чаи, которые предоставит общественная организация «Zaļā krūze».
Отмечать Осенины вместе с нами будут: Центр украинской культуры, Центр белорусской культуры, ансамбль KVATRA+, латышское общество и Скайдрите Эрлиха, фольклорные ансамбли «Славянка» и «Русичи», мужской вокальный ансамбль «Вдохновение», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», детский вокальный ансамбль «Русские карагоды».
Вход на мероприятие свободный — ждем всех! Встречаемся 26 сентября в 12.00 на празднике урожая «Осенины» в Центре русской культуры (Варшавас, 14).
Праздник проходит при поддержке общества „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” и Министерства культуры ЛР.
Центр русской культуры
Добавить комментарий