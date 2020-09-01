Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

24 сентября

Всемирный день моря

Именины:
Агрис, Агрита / Герман, Дмитрий

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вам стоит быть весьма избирательным в темах разговоров, о некоторых вещах лучше помолчать. Если не знаете, о чем именно, лучше и вовсе не разговаривать.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
День
21 .. 23 C
Вечер
17 .. 19 C
Ветер
4 .. 6 м/с
пятница
Ночь
14 .. 16 C
Утро
13 .. 15 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Ушли в мир иной...

3. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

4. В Латгалии безработными стали сотни желездорожников; найти работу — сложно {1}

5. В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек

6. В рижских «Письменах» — даугавпилсский след

7. Даугавпилс: Covid-19 заболел школьник и сотрудники муниципального предприятия

8. Арт-центр им. М. Ротко ставит «точку» в Балви

9. Эстонский Skinest купил Dzintars и обещает возобновить производство

10. В Даугавпилсе для безопасности на «удаленку» переведен класс музыкальной школы

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 24 сентября 2020 | 16:14

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

Со 16 по 22 сентября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справки о смерти.

В мир иной ушли:
Andronovs Lazars (12.11.1926 - 16.09.2020)
Bairamovs Gadirs (30.05.1938 - 15.09.2020)
Brūvere Ļubova (23.02.1933 - 18.09.2020)
Fedorovičs Vladislavs (04.07.1941 - 17.09.2020)
Filipova Domna (19.01.1942 - 14.09.2020)
Kuzņecova Jekaterīna (04.12.1949 - 17.09.2020)
Lizunovs Fjodors (16.06.1929 - 21.09.2020)
Molčanovs Nikolajs (04.07.1934 - 15.09.2020)
Petrovs Staņislavs (08.11.1947 - 22.09.2020)
Pučka Aleksandrs (06.07.1957 - 16.09.2020)
Resele Ļubova (13.07.1956 - 19.09.2020)
Reščikovs Vladimirs (05.08.1934 - 15.09.2020)
Savicka Gaļina (10.01.1943 - 16.09.2020)
Šaukšteļs Zenons (15.06.1929 - 20.09.2020)
Vasiļjevs Ivans (07.03.1960 - 16.09.2020).
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 