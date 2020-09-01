Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
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Сегодня вам стоит быть весьма избирательным в темах разговоров, о некоторых вещах лучше помолчать. Если не знаете, о чем именно, лучше и вовсе не разговаривать.
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Новости Общество | 24 сентября 2020 | 16:14
Ушли в мир иной...
Со 16 по 22 сентября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 15 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Andronovs Lazars (12.11.1926 - 16.09.2020)
Bairamovs Gadirs (30.05.1938 - 15.09.2020)
Brūvere Ļubova (23.02.1933 - 18.09.2020)
Fedorovičs Vladislavs (04.07.1941 - 17.09.2020)
Filipova Domna (19.01.1942 - 14.09.2020)
Kuzņecova Jekaterīna (04.12.1949 - 17.09.2020)
Lizunovs Fjodors (16.06.1929 - 21.09.2020)
Molčanovs Nikolajs (04.07.1934 - 15.09.2020)
Petrovs Staņislavs (08.11.1947 - 22.09.2020)
Pučka Aleksandrs (06.07.1957 - 16.09.2020)
Resele Ļubova (13.07.1956 - 19.09.2020)
Reščikovs Vladimirs (05.08.1934 - 15.09.2020)
Savicka Gaļina (10.01.1943 - 16.09.2020)
Šaukšteļs Zenons (15.06.1929 - 20.09.2020)
Vasiļjevs Ivans (07.03.1960 - 16.09.2020).
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