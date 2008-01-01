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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 22 сентября 2020 | 23:59
Проект аэропорта в Даугавпилсе поддерживается на уровне правительства
18 сентября в Даугавпилсе прошел ряд официальных визитов, во время которых обсуждался проект развития Даугавпилсского аэропорта. В начале этого года он был включен в Национальный план развития, и в последнее время получает всё большую поддержку со стороны правительства.
В этот день состоялось рабочее заседание Латгальской специальной экономической зоны (Латгальской СЭЗ): руководитель Департамента развития Дайна Кривиня презентовала представителям Латгальской СЭЗ и депутату 13-го Сейма Гатису Эглитису проект развития Восточно-латгальского кластера современных технологий и авиации, включающий не только строительство аэродрома, но и создание научного центра и индустриального парка. В такой расширенной концепции у проекта есть реальная возможность получить финансирование из программ механизма по финансовому оздоровлению Европы.
Новая концепция проекта получила положительную оценку как со стороны Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), так и со стороны Министерства экономики и бюджетной комиссии Сейма. Правильной и заслуживающей поддержки её признал также депутат 13-го Сейма Гатис Эглитис. Он отметил, что создание такого объекта дало бы мощный толчок развитию региона, тем более, что у Даугавпилса хорошие ресурсы для реализации данного проекта.
Одобрил проект и министр сообщения Талис Линкайтс, который в пятницу во время официального визита встретился с руководством Даугавпилсской думы, посетил АО «Daugavpils satiksme» и обсудил развитие транспортной инфраструктуры в нашем городе, акцентировав также вопрос строительства аэропорта.
Тем временем самоуправление Даугавпилса продолжает диалог с ответственными министерствами, чтобы добиться продуктивного продвижения проекта, параллельно готовя всю необходимую документацию, чтобы, в случае положительного решения, своевременно начать закупочные процедуры на проектировку и строительство.
Daugavpils.lv
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