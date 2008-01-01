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Новости Общество | 22 сентября 2020 | 23:58

В Даугавпилсе — «польский» велопробег по местам боевой славы

Daugavpils.lv

Центр польской культуры (ЦПК) и даугавпилсское отделение Союза поляков Латвии Promień в память о Латгальской кампании 1920 года организовали велопробег для учеников Государственной польской гимназии им. Ю. Пилсудского и всех друзей ЦПК, рассказала Rus.Lsm.lv директор ЦПК Жанна Станкевич.

«Мы выехали из Даугавпилса и в Даугавпилсском крае посетили захоронения польских солдат в Лауцесской волости, а также убрали территорию возле двух придорожных памятников-крестов и посадили цветы. О Латгальской кампании зимы 1920 года участникам велопробега рассказал глава Союза поляков Латвии Рышард Станкевич. Главное для нас — пробудить эмоции, чтобы молодежь не воспринимала историю как сухие факты из учебника, понимала, сколько крови пролили солдаты и офицеры в боях за независимость. “Независимость не обходится в два гроша и две капли крови, это очень дорогостоящее благо”, — говорил маршал Пилсудский. Мы надеемся, что наш велопробег будет способствовать росту интереса к изучению истории, ведь ребята смогли непосредственно приобщиться к давним событиям из прошлого Польши и Латвии. И спасибо за финансовую поддержку фонду Pomoc Polakom na Wschodzie», — пояснила Ж. Станкевич.

Договор о военном сотрудничестве между Латвией и Польшей был заключен 30 декабря 1919 года. Документ подписали главнокомандующий латвийской армией генерал Янис Балодис, начальник штаба генерал Петерис Радзиньш и представитель польской армии полковник Александр Мишковский. Операция «Зима» (Латгальская кампания) на востоке Латвии началась 3 января 1920 года. В первый же день силы Войска Польского освободили Двинск-Даугавпилс. Наступление в северной Латгалии началось 9 января. Восточная часть Латвии в течение месяца была освобождена от Красной армии. Уже 27 января польский лидер Юзеф Пилсудский в Даугавпилсе встречался с Янисом Балодисом и наградил генерала (впоследствии — маршала) Эдварда Рыдз-Смиглы орденом Virtuti Militari за освобождение Латгалии. Представители Латвии вручили Пилсудскому, Рыдз-Смиглы и еще 61 польскому воину ордена Лачплесиса.

Всего в Латгалии погибло более 600 польских солдат. Осенью 2018 года в Лауцесской волости Даугавпилсского края состоялось открытие и освящение мемориала польским солдатам, отдавшим жизни в боях за независимость Латвии.

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, на праздничной неделе — с 11 по 18 ноября — в парке в Слободке должен открыться памятник, посвященный столетию освобождения Двинска-Даугавпилса от большевиков. Памятник в честь польских командиров Юзефа Пилсудского и Эдварда Рыдз-Смиглы и латышских генералов Яниса Балодиса и Петериса Радзиньша создан по инициативе городской польской диаспоры при финансовой поддержке Польши. Открытие планировалось 4 мая, но было перенесено из-за чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией Covid-19.

LSM

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