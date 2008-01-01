В Даугавпилсе на карантин отправлены два первых класса

Новости Общество | 21 сентября 2020 | 23:51

Пресс-фото Пресс-фото

После того, как у одного из сотрудников Олайнской средней школы №2 диагностировали Covid-19, в карантин отправились ученики сразу пяти классов. В Даугавпилсе — двух.

В Олайне школа продолжает работать, но ученики классов, которые контактировали с с заболевшим, должны находиться дома. Им запрещено посещать школу и кружки по интересам, сообщило самоуправление Олайнского края агентству LETA.

Самоуправление заверило, что администрация образовательного учреждения действовала согласно инструкциям Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), который, в свою очередь, проинформирует семейных врачей.

В Даугавпилсской 3-й средней школе из-за болезни педагога в карантин отправили два класса, рассказал агентству LETA директор школы Виталий Азаревичс.

О болезни, по его словам, узнали в выходные. В карантине сейчас 1-й и 2-й класс, где педагог вела уроки. Дети учатся дистанционно.

На «удаленку» также перевели два первых класса, поскольку одну из учительниц признали контактным лицом. Поэтому в данный момент все первоклассники учатся из дома.

Предполагается, что карантин кончится 4 октября. Ни у одного из детей нет симптомов Covid-19. Всем педагогам и сотрудникам предложили сделать тесты.

Вчера Covid-19 обнаружен у педагога общеобразовательной школы в Риге, контактные лица — ученики одного класса, они отправились в карантин, сообщил ЦПКЗ. Кроме того, заболевание обнаружено у студента одного из вузов — в карантине его однокурсники и несколько преподавателей.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что ответственные ведомства полагают, что всю школу в таких случаях отправлять на карантин не нужно. Ранее Covid-19 был обнаружен у ученика Рижской восточной средней школы — на карантин отправились 14 человек, в том числе, и учителя.

В Даугавпилсской средней школе №16 коронавирус диагностировали у девятиклассника — на карантин отправился весь класс.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрирован один новый случай Covid-19.

LSM