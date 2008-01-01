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Новости Латвия | 22 сентября 2020 | 23:43

В Латвию вернется август

LSM

На этой неделе в Латвии будет тепло, температура временами будет соответствовать климатической норме второй половине августа, свидетельствуют прогнозы.

Теплой и местами летней погода будет не только днем, но и ночью.

До среды дождей не ожидается, после облачного понедельника станет солнечнее. Температура воздуха во вторник вырастет до +17... +22 градусов, в среду достигнет +20... +25 градусов. Ночами ожидается +7... +12 градусов, на побережье местами +15 градусов.

Во второй половине недели появятся тучи, однако ливни будут локальными, даже летними — в основном в Курземе и в центральной части страны. Прохладнее не станет: температура во второй половине дня будет превышать +20 градусов. Ночи станут теплее.

Особенной теплой будет ночь с пятницы на субботу, когда температура не опустится ниже +12... +17 градусов.

В выходные осадков будет больше. Согласно нынешним прогнозам, самым дождливым и холодным днем будет суббота, когда прогнозируют +14... +19 градусов, местами на востоке — до +20... +22 градусов. В воскресенье же будет более солнечно и тепло.

Согласно данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, среднесуточная климатическая норма для второй половины августа — +15... +16 градусов, а для первой декады сентября — около +10... +11 градусов.

LSM

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