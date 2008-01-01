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Новости Общество | 22 сентября 2020 | 23:43
Даугавпилс начал готовиться к государственным праздникам
В Даугавпилсской городской думе прошло первое собрание рабочей группы, на котором обсуждалась программа Дня Лачплесиса 11 ноября и Дня независимости 18 ноября, рассказали Rus.Lsm.lv в самоуправлении.
Планируется проведение всех традиционных мероприятий — посещение братских могил и возложение цветов, торжественная присяга яунсаргов, факельное шествие, концерты, вручение ежегодной «Награды года» в шести номинациях и т. д.
«Мы в этом году начнем рано — 5 ноября. В музее традиционно проходит акция по складыванию красно-бело-красных ленточек, в ней участвуют школьники. В прошлые годы мы занимались этим один-два дня, сейчас — четыре: 5, 6, 9 и 10 ноября. Причины очевидны: нужно избежать скопления детей, сохранить социальную дистанцию. Надеемся, что 11 ноября в восьмой раз пройдет посвященное Дню Лачплесиса факельное шествие. Хотим сохранить объем прошлого года — около трех тысяч человек, что не противоречит нынешним правилам. Колонна, скорее всего, станет длиннее — раньше в ряду находилось пять-шесть человек, сейчас – не более трех. Пока что у нас такие планы, но до государственных праздников еще почти два месяца, и никто не знает, какой будет эпидемиологическая ситуация в городе, стране и мире», — поделилась специалист по связям с общественностью Даугавпилсского краеведческого и художественного музея Гунта Лочмеле.
В самоуправлении приняли решение вручать ежегодные награды и чествовать почетных даугавпилчан не в городском театре, как это делалось раньше, а в большом зале Дворца культуры: он просторнее и надежнее с точки зрения коронавирусной безопасности.
Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, на праздничной неделе — с 11 по 18 ноября — в парке в Слободке должен открыться памятник, посвященный столетию освобождения Двинска-Даугавпилса от большевиков. Памятник в честь польских командиров Юзефа Пилсудского и Эдварда Рыдз-Смиглы и латышских генералов Яниса Балодиса и Петериса Радзиньша создан по инициативе городской польской диаспоры при финансовой поддержке Польши . Открытие планировалось 4 мая, но было перенесено по понятным причинам.
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