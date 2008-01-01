Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 21 сентября 2020 | 23:42

На 21 сентября 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрики;

- администратор офиса;

- администраторы отеля;

- архитектор;

- арт – терапевты;

- ассистент проекта;

- бармены;

- бетонщики;

- ветеринар;

- визажист;

- водители автомобиля;

- водитель автопогрузчика;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель такси;

- водители тракторной техники;

- врачи;

- гладильщик;

- главный бухгалтер;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожные рабочие;

- закройщик;

- жестянщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инспектор фитослужбы;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженеры-проектировщики;

- инженер-программист;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- интервьюер;

- исследователи (работа в Ливанах);

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- кладовщик;

- контролер (металлообработка);

- конструктор;

- консультант по продажам;

- комплектовщики;

- коммерческий директор;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастера по маникюру;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- мебельщик;

- механик в цех;

- менеджер автосервиса;

- медсестры;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажник сигнального оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мясники (работа в Германии и Литве);

- мясной кулинар;

- мойщик;

- нормировщик;

- обработчик рыбы;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- операторы по резке металла;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор бурения;

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству бетона;

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы справочной;

- операторы станков металлообработки;

- оператор литейного оборудования;

- отделочники;

- официанты;

- операторы по производству белья;

- операторы производства пищевых продуктов;

- парикмахеры;

- педагог- карьерный консультант;

- пекарь;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повары;

- преподаватель на курсах латышского языка;

- приемщик продукции (металлообработка);

- производственный инженер (металлообработка);

- продавцы на рынке;

- портной;

- продавец;

- программист;

- работник по уходу;

- работник по охране;

- рабочие на складе (работа в Риге);

- работник склада;

- работник приюта для животных;

- разнорабочие;

- ремонтные рабочие;

- руководитель отдела по закупкам;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- руководитель по продажам;

- рубщик мяса (“обвальщик”);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретарь;

- скотник;

- слесари;

- слесари судоремонта (работа в Риге);

- слесари монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари подвижного состава;

- сметчик;

- сортировщики;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист электронного оборудования;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- социальные работники;

- стоматологи;

- строители;

- строительные рабочие;

- специалист по рекламе;

- тестировщик информационных систем;

- технический директор;

- технолог (металлообработка и машиностроение);

- техник – отделочник;

- технологи продуктов питания;

- торговый представитель;

- токарь;

- учитель начальной школы;

- учитель дошкольного образования;

- учитель информатики;

- учитель латышского языка и литературы;

- учитель математики;

- учитель-логопед;

- финансовый аналитик;

- шеф-повар;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь;

- эрготерапевты;

- чистильщик промышленного оборудования;

- члены совета;

- журналист.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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