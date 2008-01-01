В понедельник во многих районах Латвии ожидается облачная погода

Новости Латвия | 20 сентября 2020 | 20:51

LETA LETA

В понедельник небо над большей частью Латвии будет затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается, во многих районах страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики и сообщает ЛЕТА.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +4 градусов в Латгале до +14 градусов на побережье Курземе. Днем температура воздуха поднимется до +14..+20 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. В Вентспилсе скорость его порывов будет составлять до 15 м/с.

В Риге небо будет затянуто облаками, однако днем выглянет солнце, ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +19 градусов во второй половине дня.

Delfi