Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

20 сентября

Именины:
Гинтерс, Гунтра, Марианна / Иван, Лука, Макар

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
13 .. 15 C
Вечер
8 .. 10 C
Ветер
1 .. 3 м/с
понедельник
Ночь
9 .. 11 C
Утро
12 .. 14 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек

3. В рижских «Письменах» — даугавпилсский след

4. Арт-центр им. М. Ротко ставит «точку» в Балви

5. Ушли в мир иной...

6. Даугавпилс: Covid-19 заболел школьник и сотрудники муниципального предприятия

7. Эстонский Skinest купил Dzintars и обещает возобновить производство

8. В Даугавпилсе для безопасности на «удаленку» переведен класс музыкальной школы

9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

10. Въезжающим в Латвию из Литвы необходимо отправиться на самоизоляцию

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Латвия | 20 сентября 2020 | 20:51

В понедельник во многих районах Латвии ожидается облачная погода

LETA

В понедельник небо над большей частью Латвии будет затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается, во многих районах страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики и сообщает ЛЕТА.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +4 градусов в Латгале до +14 градусов на побережье Курземе. Днем температура воздуха поднимется до +14..+20 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер. В Вентспилсе скорость его порывов будет составлять до 15 м/с.

В Риге небо будет затянуто облаками, однако днем выглянет солнце, ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +19 градусов во второй половине дня.

Delfi

Добавить комментарий

 