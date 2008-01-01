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Сегодня вы будете смотреть на давно знакомые вещи совершенно иным взглядом. То, что прежде казалось сложным, окажется очевидным. Дело за вашим решением.
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Новости Спорт | 20 сентября 2020 | 20:44
Забег «Даугавпилс-Межциемс» пройдет в 55-й раз
26 сентября любители активного образа жизни со всей Латвии соберутся в нашем городе, чтобы принять участие в забеге «Даугавпилс-Межциемс». Организация этого забега – одна из старейших спортивных традиций Даугавпилса: в этом году он пройдет уже в 55-й раз.
Предусмотрено две детских дистанции 200м и 700 м. Активисты постарше смогут принять участие в беговых дистанциях 5 км и 10 км, а также преодолеть 5 км в стиле скандинавской ходьбы. Старт и финиш – на площади Виенибас. Организаторы отмечают, что в этом году интерес со стороны спортсменов высок: заявки на участие подали уже несколько сотен бегунов. Самый популярный, как и всегда, народный забег: на него заявилось уже более 250 человек.
Предварительная регистрация на сайте www.sportlat.lv продлится до 20 сентября. Участие в детском забеге – бесплатное. Регистрируясь заранее, бесплатно можно принять участие также в народном забеге (5 км) и дистанции по скандинавской ходьбе. При регистрации в день соревнований стоимость участия составляет 20 евро. Для дистанции в 10 км при предварительной регистрации стоимость участия – 10 евро, в день забега – 20 евро.
Для участников юбилейного забега при поддержке спонсоров подготовлено множество призов. Будут и другие сюрпризы. Так, например, впервые пройдет показательный забег сотрудников ГПСС, во время которого они в полной экипировке преодолеют дистанцию 700 м.
Забег пройдёт с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
В этом году забег «Даугавпилс-Межциемс» проходит в рамках Европейской недели спорта, поэтому программа спортивных мероприятий в этот день будет очень разнообразной: после забега можно будет принять участие в «ночном заплыве» или в активностях других видов спорта.
Daugavpils.lv
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