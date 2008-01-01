Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

20 сентября

Именины:
Гинтерс, Гунтра, Марианна / Иван, Лука, Макар

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вы будете смотреть на давно знакомые вещи совершенно иным взглядом. То, что прежде казалось сложным, окажется очевидным. Дело за вашим решением.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
13 .. 15 C
Вечер
8 .. 10 C
Ветер
1 .. 3 м/с
понедельник
Ночь
9 .. 11 C
Утро
12 .. 14 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек

3. В рижских «Письменах» — даугавпилсский след

4. Арт-центр им. М. Ротко ставит «точку» в Балви

5. Ушли в мир иной...

6. Даугавпилс: Covid-19 заболел школьник и сотрудники муниципального предприятия

7. Эстонский Skinest купил Dzintars и обещает возобновить производство

8. В Даугавпилсе для безопасности на «удаленку» переведен класс музыкальной школы

9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

10. Въезжающим в Латвию из Литвы необходимо отправиться на самоизоляцию

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Спорт | 20 сентября 2020 | 20:44

Забег «Даугавпилс-Межциемс» пройдет в 55-й раз

Пресс-фото

26 сентября любители активного образа жизни со всей Латвии соберутся в нашем городе, чтобы принять участие в забеге «Даугавпилс-Межциемс». Организация этого забега – одна из старейших спортивных традиций Даугавпилса: в этом году он пройдет уже в 55-й раз.

Предусмотрено две детских дистанции 200м и 700 м. Активисты постарше смогут принять участие в беговых дистанциях 5 км и 10 км, а также преодолеть 5 км в стиле скандинавской ходьбы. Старт и финиш – на площади Виенибас. Организаторы отмечают, что в этом году интерес со стороны спортсменов высок: заявки на участие подали уже несколько сотен бегунов. Самый популярный, как и всегда, народный забег: на него заявилось уже более 250 человек.

Предварительная регистрация на сайте www.sportlat.lv продлится до 20 сентября. Участие в детском забеге – бесплатное. Регистрируясь заранее, бесплатно можно принять участие также в народном забеге (5 км) и дистанции по скандинавской ходьбе. При регистрации в день соревнований стоимость участия составляет 20 евро. Для дистанции в 10 км при предварительной регистрации стоимость участия – 10 евро, в день забега – 20 евро.

Для участников юбилейного забега при поддержке спонсоров подготовлено множество призов. Будут и другие сюрпризы. Так, например, впервые пройдет показательный забег сотрудников ГПСС, во время которого они в полной экипировке преодолеют дистанцию 700 м.

Забег пройдёт с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

В этом году забег «Даугавпилс-Межциемс» проходит в рамках Европейской недели спорта, поэтому программа спортивных мероприятий в этот день будет очень разнообразной: после забега можно будет принять участие в «ночном заплыве» или в активностях других видов спорта. 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 