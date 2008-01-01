Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
20 сентября
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Сегодня что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 20 сентября 2020 | 19:35
В Латгале в автоаварии погиб пассажир
По информации пресс-центра Госполиции, 19 сентября в волости Шкилбену Вилякского края произошла трагическая авария, в результате которой погиб человек.
Как отмечают в полиции, водитель Audi 80 не справился с управление, в результате чего машина съехала с проезжей части и перевернулась. В ДТП погиб пассажир, вторая пассажирка доставлена в больницу.
По делу начат уголовный процесс.
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