Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
20 сентября
Именины:
Гинтерс, Гунтра, Марианна / Иван, Лука, Макар
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Сегодня не стоит посещать злачные места, вы не получите от этого никакого удовольствия, сколь бы хорошо выбранное вами заведение ни было. Отложите подобные развлечения до лучших времен.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 20 сентября 2020 | 19:26
PrivatBank закрыл филиал в Даугавпилсе
Коммерческий банк PrivatBank в пятницу, 18 сентября, закрывает свои филиалы в Даугавпилсе, Резекне и Валмиере, сообщает Делфи.
В дальнейшем продолжат работу шесть филиалов: четыре в Риге, по одному - в Елгаве и Лиепае.
"Интернет-услуги банка становятся все более популярными, в связи с этим снижается количество посещений филиалов. С 18 сентября 2020 года банк закроет филиалы в Даугавпилсе, Резекне и Валмиере", - отметил ранее член правления PrivatBank Матисс Криштобанс.
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