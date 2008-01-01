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Новости Экономика | 20 сентября 2020 | 19:26

PrivatBank закрыл филиал в Даугавпилсе

LETA

Коммерческий банк PrivatBank в пятницу, 18 сентября, закрывает свои филиалы в Даугавпилсе, Резекне и Валмиере, сообщает Делфи.

В дальнейшем продолжат работу шесть филиалов: четыре в Риге, по одному - в Елгаве и Лиепае.

"Интернет-услуги банка становятся все более популярными, в связи с этим снижается количество посещений филиалов. С 18 сентября 2020 года банк закроет филиалы в Даугавпилсе, Резекне и Валмиере", - отметил ранее член правления PrivatBank Матисс Криштобанс.

Делфи

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