В Даугавпилсе — праздник на улице шишек

Новости Общество | 20 сентября 2020 | 16:26

D-fakti.lv D-fakti.lv

Улица Чиекуру (čiekurs в переводе с латышского – шишка) отметила свое 60-летие праздником. Он начался рано утром и завершится в полночь огненным шоу.

Эта улица – центральная в поселке Общества слепых – впервые заявила о себе в таком формате. Поселок существует с советских времен: в нем давали квартиры инвалидам по зрению, здесь работали специальные производственные цеха для слепых и слабовидящих. Сейчас производства нет, для людей с нарушениями зрения работает Даугавпилсский филиал Латвийской библиотеки для незрячих. В 2015 году в поселке создан совет, который очень активно занимается организацией досуга и помогает семьям с детьми.

«Когда на этой улице строили первые дома, то шишки хрустели под ногами строителей – тут же кругом лес. Поэтому улицу так и назвали. Мы впервые проводим такой праздник, всё делаем своими силами – с семи утра украшали улицу флажками и шарами. У нас много друзей и спонсоров, всем большое спасибо. Нашей улице даже стихи посвящают – это сделала поэтесса Фаина Осина. В шествии участвовали Баба-яга, Нептун, Дед Мороз, Снегурочка – герои праздников, которые регулярно проходят в поселке уже несколько лет, когда появился совет», - рассказала Rus.Lsm.lv председатель совета и режиссер всех поселковых мероприятий Людмила Борская.

На нынешнем празднике работали передвижная выставка, знакомящая с историей поселка и семейными династиями, уголок мастеров, творческие мастерские для детей. Большой многожанровый концерт длился практически весь день. Завершится всё танцевальным мастер-классом, дискотекой и огненным шоу.

LSM