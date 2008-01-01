Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
20 сентября
Именины:
Гинтерс, Гунтра, Марианна / Иван, Лука, Макар
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня вы вполне можете позволить себе менять решение на каждом шагу, бессовестно подводить людей, имевших неосторожность на вас положиться и т.д. и т.п. Обаяние вашей улыбки искупит тяжесть любой вины.
Источник: ignio.com
- День
- 16 .. 18 C
- Вечер
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- 8 .. 10 C
- Утро
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1833 ()
|GBP
|0.9132 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.1439 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек
3. В рижских «Письменах» — даугавпилсский след
4. Арт-центр им. М. Ротко ставит «точку» в Балви
6. Даугавпилс: Covid-19 заболел школьник и сотрудники муниципального предприятия
7. Эстонский Skinest купил Dzintars и обещает возобновить производство
8. В Даугавпилсе для безопасности на «удаленку» переведен класс музыкальной школы
9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
10. Въезжающим в Латвию из Литвы необходимо отправиться на самоизоляцию
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 20 сентября 2020 | 15:57
Дни европейского культурного наследия в Даугавпилсе: концерт и фотовыставка
В рамках традиционных Дней европейского культурного наследия в Даугавпилсской крепости откроется фотовыставка, а у Дома Единства состоится концерт, рассказали Rus.lsm.lv в городском самоуправлении.
«В малом пороховом погребе, что за галереей «Белый конь», в субботу, 26 сентября, начнет работу выставка фотографий, рассказывающих об истории Крепости в разные времена. Торжественное открытие не планируется, просто экспозиция станет доступной для всех желающих. Как долго выставка продлится, зависит от того, насколько активно ее будут посещать. Пока будет интерес, она будет работать», — пояснил управляющий Даугавпилсской крепостью Янис Островский.
Тема нынешних Дней наследия — строительная культура, поэтому вполне логично, что в них участвует архитектурная жемчужина Даугавпилса — Дом Единства.
«Мы запланировали концерт под названием «Дом Единства — латгальский замок света». В нем примут участие профессиональный оркестр духовых инструментов «Даугава» (руководитель Арнольд Гринберт), смешанный хор «Даугава» под руководством Евгения Устинскова, солист Дайнис Скутелис и солистка Латвийской национальной оперы Илона Багеле. Если погода позволит, концерт пройдет на улице, у входа в концертный зал Дома Единства; в случае дождя — в самом концертном зале. Ждем слушателей в пятницу, 25 сентября, начало в 17:00, вход свободный», — рассказала представительница Дома Единства Диана Брейдака.
В этом году Дни европейского культурного наследия проходят в Латвии с 25 по 27 сентября. Латвия участвует в них уже более 20 лет.
Добавить комментарий