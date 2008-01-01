Дни европейского культурного наследия в Даугавпилсе: концерт и фотовыставка

Новости Культура | 20 сентября 2020 | 15:57

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

В рамках традиционных Дней европейского культурного наследия в Даугавпилсской крепости откроется фотовыставка, а у Дома Единства состоится концерт, рассказали Rus.lsm.lv в городском самоуправлении.

«В малом пороховом погребе, что за галереей «Белый конь», в субботу, 26 сентября, начнет работу выставка фотографий, рассказывающих об истории Крепости в разные времена. Торжественное открытие не планируется, просто экспозиция станет доступной для всех желающих. Как долго выставка продлится, зависит от того, насколько активно ее будут посещать. Пока будет интерес, она будет работать», — пояснил управляющий Даугавпилсской крепостью Янис Островский.

Тема нынешних Дней наследия — строительная культура, поэтому вполне логично, что в них участвует архитектурная жемчужина Даугавпилса — Дом Единства.

«Мы запланировали концерт под названием «Дом Единства — латгальский замок света». В нем примут участие профессиональный оркестр духовых инструментов «Даугава» (руководитель Арнольд Гринберт), смешанный хор «Даугава» под руководством Евгения Устинскова, солист Дайнис Скутелис и солистка Латвийской национальной оперы Илона Багеле. Если погода позволит, концерт пройдет на улице, у входа в концертный зал Дома Единства; в случае дождя — в самом концертном зале. Ждем слушателей в пятницу, 25 сентября, начало в 17:00, вход свободный», — рассказала представительница Дома Единства Диана Брейдака.

В этом году Дни европейского культурного наследия проходят в Латвии с 25 по 27 сентября. Латвия участвует в них уже более 20 лет.

LSM