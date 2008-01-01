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Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
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Новости Латвия | 18 сентября 2020 | 23:04
Въезжающим в Латвию из Литвы необходимо отправиться на самоизоляцию
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) обновил список стран, по возвращению из которых необходимо отбывать 10-дневную самоизоляцию. И «балтийский пузырь» лопнул окончательно; теперь в список стран, после посещения которых необходимо изолироваться, попала и Литва.
Страны в списке ЦПКЗ поделены на несколько групп – в зависимости от степени риска заражения.
Очень высокий риск заражения:
Андорра
Испания
Франция
Чехия
Серьезный риск заражения:
Монако
Люксембург
Мальта
Венгрия
Бельгия
Нидерланды
Румыния
Австрия
Хорватия
Португалия
Дания
Швейцария
Великобритания
Ирландия
Словения
Словакия
Италия
Греция
Швеция
Болгария
Норвегия
Эстония
Упомянутые страны внесены в «красный список», где число случаев заболевания превышает 25 на 100 тыс. жителей. Есть еще и «желтый список» - в него внесены страны, где число заболевших превышает 16 на 100 тыс. жителей. Но и после их посещения необходимо соблюдать самоизоляцию. В него входят:
Германия
Сан-Марино
Исландия
Польша
Литва
Эстония была внесена в списки стран, по приезду откуда необходимо отправиться в самоизоляцию, на прошлой неделе.
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