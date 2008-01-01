Въезжающим в Латвию из Литвы необходимо отправиться на самоизоляцию

Новости Латвия | 18 сентября 2020 | 23:04

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Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) обновил список стран, по возвращению из которых необходимо отбывать 10-дневную самоизоляцию. И «балтийский пузырь» лопнул окончательно; теперь в список стран, после посещения которых необходимо изолироваться, попала и Литва.

Страны в списке ЦПКЗ поделены на несколько групп – в зависимости от степени риска заражения.

Очень высокий риск заражения:

Андорра

Испания

Франция

Чехия

Серьезный риск заражения:

Монако

Люксембург

Мальта

Венгрия

Бельгия

Нидерланды

Румыния

Австрия

Хорватия

Португалия

Дания

Швейцария

Великобритания

Ирландия

Словения

Словакия

Италия

Греция

Швеция

Болгария

Норвегия

Эстония

Упомянутые страны внесены в «красный список», где число случаев заболевания превышает 25 на 100 тыс. жителей. Есть еще и «желтый список» - в него внесены страны, где число заболевших превышает 16 на 100 тыс. жителей. Но и после их посещения необходимо соблюдать самоизоляцию. В него входят:

Германия

Сан-Марино

Исландия

Польша

Литва

Эстония была внесена в списки стран, по приезду откуда необходимо отправиться в самоизоляцию, на прошлой неделе.

LSM