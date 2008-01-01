В Латгалии безработными стали сотни желездорожников; найти работу — сложно

Новости Экономика | 18 сентября 2020 | 22:51

В течение этого года в Латгалии — Резекне и Даугавпилсе, без работы остались почти 300 сотрудников Latvijas dzelzceļš (LDz). Еще полторы сотни будут уволены до конца года. Объем грузоперевозок упал на 52%, поэтому предприятие проводит оптимизацию. Тем временем уволенные сотрудники с трудом находят работу, сообщает Latvijas Radio.

По всей стране в 2020 году LDz прекратит трудовые отношения с 1500 сотрудников — кого-то уже уволили, кого-то еще нет. Латгалия находится на втором месте по численности штата LDz. «ЗА первое полугодие в Даугавпилсе трудовые отношения в Даугавпилсе и Резекне прекращены с 286 сотрудниками, до конца года постепенно будут прекращены еще со 156», — рассказала представитель LDz Элла Петермане.

По словам представителя Даугавпилсского филиала Госагентсва занятости (ГАЗ, NVA) Светланы Ероцкой, без работ остались машинисты, помощники машинистов, делопроизводители, дежурные, смотрители вагонов. Тех, кто пришел регистрироваться как безработные — больше, чем в своем списке указало LDz.

«Увольнение идет по графику. Без работы остаются не только те, кто включен в список коллективного увольнения, но и те, кто уходит по соглашению сторон. Планах LDz было уволить 214 работников к концу сентября, но по факту к нам пришли 238», — рассказала Ероцка.

Андрей Бульс живет в Резекне, его увольнение не коснулось.

«Я старший электромеханик. В этом году меня не коснулось сокращение штата. Ушли те, кто работал недавно или находится в предпенсионном возрасте. Это были машинисты, помощники, уборщики», — рассказал мужчина.

Он считает, что многие, особенного молодые бывшие коллеги, могут уехать на заработки за границу.

Большинство уволенных, по данным ГАЗ, старше 50 лет, в Даугавпилсе это 42% от общего числа уже бывших работников LDz. В течение года из 238 железнодорожников четверо ушли на пенсию, в том числе и преждевременно. 200 продолжают искать работу, рассказала Ероцка.

«Сейчас более тысячи вакансий, большинство в сфере строительства. Есть спрос на водителей грузовиков, нужны рабочие на производствах. Бывшие сотрудники LDz в основном ищут простую работу, устраиваются подсобниками, водителями, продавцами», — рассказала Ероцка.

Представитель LDz Элла Петермане указала, что Латгалия останется важным для предприятия регионом. «Нужно учитывать, что большая часть сообщения — с Россией и Беларусь, также через Латгалию идут пути, связывающие Азию и Европу».

Rus.lsm.lv уже сообщал, что первые шесть месяцев 2020 года привели к снижению объемов грузоперевозок по железной дороге — в Латвии, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сокращение составило 47,2%. Перевезено было 11,563 млн тонн грузов. Сильнее всего сократился транзит. В середине июля министр сообщения Талис Линкайтс (НКП) заявил, что если грузопоток LDz будет таким же, как в первой половине этого года, то государству вновь придется вкладывать инвестиции в предприятие. При этом министр указал, что банкротство LDz не грозит — законы ЕС не позволяют. Государство должно содержать железную дорогу, чего бы это ему ни стоило.

В начале года предприятие заявило о необходимости уволить порядка 1500 сотрудников. LDz также разработало новую бизнес-модель, предусматривающую расширение спектра услуг. Возможно, LDz начнет предлагать морские и автотранспортные экспедиции, услуги терминалов и складов. Об этом на состоявшейся пресс-конференции сообщил глава правления концерна Марис Клейнбергс.

LSM