Выставка Суты и Бельцовой — впервые в Даугавпилсе

Новости Культура | 18 сентября 2020 | 22:39

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В Даугавпилсском краеведческом и художественном музее открылась выставка «Творческий тандем: Роман Сута (1896-1944) и Александра Бельцова (1892-1981)» из фондов Латвийского национального художественного музея (ЛНХМ).

Это первая экспозиция классиков латвийского модернизма в Даугавпилсе: до этого были лишь несколько тарелок, расписанных художниками, из коллекции фарфора предпринимателя и мецената Петра Авена, часть которой выставлялась в городском музее весной 2015 года.

В Риге с октября 2008 года работает музей Суты и Бельцовой, являющийся филиалом ЛНХМ. Идея этого музея родилась у дочери художников — балерины, искусствоведа и тележурналистки Татьяны Суты (1923-2004). Она всю жизнь бережно хранила и популяризировала творчество родителей. Татьяне удалось вернуть себе квартиру, в которой художники жили с 30-х годов, после гибели Суты в ней жила Бельцова, и создать в ней продуманную экспозицию. Т. Сута регулярно знакомила с работами отца и матери всех желающих и завещала квартиру ЛНХМ.

Коллекция музея Суты и Бельцовой составляет более четырех тысяч произведений: картины, графика, фарфор, рисунки в разной технике, эскизы сценографии, театральных костюмов и росписи посуды. Еще — мебель, фотографии, письма, каталоги выставок и т. д. В двух залах даугавпилсского музея смогла разместиться лишь очень небольшая часть этого богатого собрания, но, что очень важно, дающая представление о разных направлениях и периодах творчества художников.

На открытие выставки приехала руководитель музея, искусствовед Наталья Евсеева, в прошлом году издавшая монографию о жизни и творчестве Бельцовой. Наталья провела просто феерическую экскурсию для сотрудников музея и журналистов, выразив сожаление о том, что работы Суты и Бельцовой редко покидают пределы Риги, а хотелось бы: «Недавно кое-что возили в Литву — в Шауляй. По Латвии практически не ездим. Очень жаль, что имя Александры Бельцовой, уроженки Брянской области, в России известно лишь узкому кругу специалистов, но, может быть, ситуация когда-нибудь изменится».

Самым ярким эпизодом сотрудничества Суты и Бельцовой Н. Евсеева считает создание мастерской росписи фарфора «Балтарс» (1924-1929), основанной совместно с Сигизмундом Видбергсом: «Роман Сута хотел организовать это «общество индустрии искусства и популяризации искусства», чтобы разработать и реализовать новые принципы, которые объединяли бы эстетику латышского народного искусства и достижения актуального тогда конструктивизма».

Сута и Бельцова познакомились в Пензенском художественном училище. В 1919 году Бельцова приехала в Ригу, быстро интегрировалась в местную культурную среду и стала членом Рижской группы художников.

«Обоих привлекал французский модернизм. Впервые они поехали в Париж в 1923 году. В 1925 году они участвовали в выставке современного искусства в Париже. Картины Бельцовой и Суты экспонировались рядом с работами парижских знаменитостей — Пабло Пикассо, Марка Шагала, Фернана Леже, Жака Липшица и других модернистов. В том же году фарфор «Балтарс» успешно экспонировался на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже», — рассказала искусствовед.

Семейная жизнь художников складывалась нелегко. Оба не были образцами супружеской добродетели, хотя лидировал тут, безусловно, Роман. В 1937 году он даже ушел из семьи, в 1941 году супруги развелись, но через пару месяцев поженились снова: Сута обещал покончить с собой, если Бельцова не согласится на примирение.

Rus.Lsm.lv неоднократно писал о тандеме художников, поэтому опустим сейчас многочисленные биографические подробности. Остановимся на гибели Суты. Во многих источниках написано, что работавший художником-декоратором на тбилисской киностудии Роман был в 1943 году арестован и в 1944-м расстрелян при неясных обстоятельствах. Н. Евсеева побывала в 2016 году в Грузии и изучила документы из дела Суты. Кроме пресловутой 58-й статьи, есть обвинение в … подделке хлебных карточек. И это … правда. Сута познакомился с грузинскими антисоветчиками, мечтавшими судить и казнить (!) Сталина, провозгласить независимую Грузию. Поддельные карточки продавали, но денег у заговорщиков при аресте не нашли: они уходили на содержание прятавшихся в горах боевиков, которые, по-видимому, и должны были свергнуть Сталина… Трудно сказать, что преобладает в этих планах — авантюризм или наивность. И зачем богемному латышу связываться с грузинскими подпольщиками? «Мне кажется, Сута плохо понимал, что такое советская власть. Он не успел с ней толком познакомиться», — говорит Наталья. Расплата была страшной и быстрой. Могила Суты неизвестна.

Выставка в Даугавпилсе продлится долго — до 31 января 2021 года. В планах — «оживить» и дополнить ее камерным спектаклем Фонда поддержки музыки и искусства «Мастер и Александра» (режиссер Инара Слуцка).

LSM