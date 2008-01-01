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Новости Общество | 18 сентября 2020 | 17:35

Эксперты определят ущерб жителям от возведения путепровода

Депутаты Даугавпилсской думы единогласно приняли решение о выделении средств на проведение экспертиз по замеру уровня загрязнения воздуха и инсоляции (затемнения) у домов по ул. Смилшу вблизи путепровода. Данные проверки необходимо провести, чтобы точно установить степень возможного ущерба для жителей близлежащих домов и определить размер денежной компенсации. Закупка на экспертизу норм шумоизоляции все еще продолжается.

Анализ воздуха, затемнения домов и уровня шума будет проводится поадресно, то есть оценка ущерба будет рассчитана в индивидуальном порядке.

Между тем путепровод успешно используется как легковыми, так и грузовыми машинами, и пешеходами - никаких функциональных проблем у строения не наблюдается. Принимая объект в эксплуатацию Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB) провело тщательную проверку всех элементов эстакады, а также скрупулезно изучило всю документацию данного проекта. Стоит отметить, что жители ближайших к путепроводу домов были извещены об этом масштабном проекте еще много лет назад, как в рамках публичного обсуждения, так и других информационных извещений.

Нормальные условия жизни горожан являются приоритетом для самоуправления Даугавпилса, поэтому специалисты городской думы и привлеченные эксперты намерены дать максимально точную оценку ущерба, чтобы компенсировать все связанные с этим трудности. В настоящий момент непосредственно под мостом также рассматривается вариант установки камер видеонаблюдения.

Daugavpils
 

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