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Новости Общество | 18 сентября 2020 | 17:33

Началась подготовка к государственным праздникам

16 сентября в Даугавпилсской думе произошло первое собрание рабочей группы по вопросу проведения ноябрьских государственных праздников. Ввиду пандемии коронавируса в этом году данные мероприятия будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности. В частности, торжественное награждение выдающихся горожан, запланированное на 17 ноября, пройдет не в Даугавпилсском театре, как прежде, а в просторном Дворце культуры.

В настоящий момент согласовывается программа всех патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню Лачплесиса (11 ноября) и Дню независимости Латвии (18 ноября). Они будут включать в себя такие традиционные события как посещения братских кладбищ, возложение цветов к памятникам воинам-освободителям, акция по складыванию красно-бело-красных ленточек, торжественные обещания яунсаргов, факельное шествие, концерты и награждение выдающихся жителей города – «Награды года» в разных номинациях и присвоение звания «Почетного даугавпилчанина». Выдвижение кандидатов на эти награды подаются в письменном виде в Даугавпилсскую думу (ул. Кр. Валдемара, 1) до 15 октября.

Работа над организацией государственных праздников только началась и все еще возможны коррекции в программе как открытых мероприятий, так и мероприятий в помещениях. В случае изменений об этом будет заранее сообщено на портале самоуправления daugavpils.lv.

Daugavpils
 

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