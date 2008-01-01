Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
18 сентября
Именины:
Алита, Элита, Лиесма / Глеб, Давид, Денис
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Постарайтесь быть попроще сегодня, тогда, возможно, вас поймут. Вы нынче будете мыслить столь сложными категориями и изъясняться столь высокоучеными словесами, что нормальный человек и с поллитрой не разберется.
Источник: ignio.com
- День
- 13 .. 15 C
- Вечер
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1797 ()
|GBP
|0.9153 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|88.6075 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Даугавпилс: Covid-19 заболел школьник и сотрудники муниципального предприятия
3. Эстонский Skinest купил Dzintars и обещает возобновить производство
4. В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек
5. Арт-центр им. М. Ротко ставит «точку» в Балви
6. В рижских «Письменах» — даугавпилсский след
7. В Даугавпилсе для безопасности на «удаленку» переведен класс музыкальной школы
9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 18 сентября 2020 | 17:33
Началась подготовка к государственным праздникам
16 сентября в Даугавпилсской думе произошло первое собрание рабочей группы по вопросу проведения ноябрьских государственных праздников. Ввиду пандемии коронавируса в этом году данные мероприятия будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности. В частности, торжественное награждение выдающихся горожан, запланированное на 17 ноября, пройдет не в Даугавпилсском театре, как прежде, а в просторном Дворце культуры.
В настоящий момент согласовывается программа всех патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню Лачплесиса (11 ноября) и Дню независимости Латвии (18 ноября). Они будут включать в себя такие традиционные события как посещения братских кладбищ, возложение цветов к памятникам воинам-освободителям, акция по складыванию красно-бело-красных ленточек, торжественные обещания яунсаргов, факельное шествие, концерты и награждение выдающихся жителей города – «Награды года» в разных номинациях и присвоение звания «Почетного даугавпилчанина». Выдвижение кандидатов на эти награды подаются в письменном виде в Даугавпилсскую думу (ул. Кр. Валдемара, 1) до 15 октября.
Работа над организацией государственных праздников только началась и все еще возможны коррекции в программе как открытых мероприятий, так и мероприятий в помещениях. В случае изменений об этом будет заранее сообщено на портале самоуправления daugavpils.lv.
Добавить комментарий