Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
16 сентября
Именины:
Ася, Аснате, Дагс / Василиса, Дорофей
Гороскоп на день
Водолей
21 января
- 18 февраля
Сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.
Источник: ignio.com
- День
- 23 .. 25 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1892 ()
|GBP
|0.921 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.1013 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. В центре Даугавпилcа – тройной праздник!
3. В Даугавпилсе продолжают поддерживать будущих медиков
4. Гражданка Германии пыталась подкупить латвийского пограничника
5. В ближайшие дни в Латвии почти каждый день будет идти дождь
6. Конституционный суд возбудил дело: Варакляны не хотят в Латгалию
7. В Латвии лето 2020 года было теплее обычного
8. Даугавпилс купит своим учителям полисы страхования здоровья
9. В Даугавпилсе за парты сели 9190 учеников, из них 875 — первоклассники
10. Фенолог: шишки и хмель показывают, что осень будет сухой и долгой
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 сентября 2020 | 23:56
В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек
15 сентября ночью в результате пожара в жилом доме в Даугавпилсском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Вызов на место происшествия поступил в 01:03. Прибыв на место происшествия, работники ГПСС констатировали, что на площади в 50 кв. м горит одноэтажное жилое здание, крыша и часть стен постройки уже обвалились.
Во время работ по тушению пожара был обнаружен погибший человек.
В 6:43 пожар был ликвидирован.
Добавить комментарий