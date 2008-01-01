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Новости Происшествия | 16 сентября 2020 | 23:56

В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек

Пресс-фото

15 сентября ночью в результате пожара в жилом доме в Даугавпилсском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на место происшествия поступил в 01:03. Прибыв на место происшествия, работники ГПСС констатировали, что на площади в 50 кв. м горит одноэтажное жилое здание, крыша и часть стен постройки уже обвалились.

Во время работ по тушению пожара был обнаружен погибший человек.

В 6:43 пожар был ликвидирован.

Делфи

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