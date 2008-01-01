Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

18 сентября

Именины:
Алита, Элита, Лиесма / Глеб, Давид, Денис

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Трудно, конечно оставаться оптимистом, стоя на распутье. Но судьба к вам не так уж неблагосклонна. Сегодня вам здорово помогут друзья.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
День
13 .. 15 C
Вечер
10 .. 12 C
Ветер
6 .. 8 м/с
суббота
Ночь
9 .. 11 C
Утро
9 .. 11 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Даугавпилс: Covid-19 заболел школьник и сотрудники муниципального предприятия

3. Эстонский Skinest купил Dzintars и обещает возобновить производство

4. В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек

5. Арт-центр им. М. Ротко ставит «точку» в Балви

6. В рижских «Письменах» — даугавпилсский след

7. В Даугавпилсе для безопасности на «удаленку» переведен класс музыкальной школы

8. Ушли в мир иной...

9. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

10. Даугавпилс «фестивалит»: первый праздник — уличной еды

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Латвия | 18 сентября 2020 | 22:37

В Латвию может вернуться бабье лето

Пресс-фото

После ветряного четверга усилится влияние антициклона, а в Латвию может вернуться бабье лето, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Антициклон принесет сухую погоду. На выходных ожидается умеренный и медленный западный ветер. Ночи будут прохладными - в ночь на воскресенье температура опустится до +5..+6 градусов. В субботу днем ожидается до +17 градусов, а в воскресенье до +20.

В начале недели влияние антициклона уменьшится, усилится южный, юго-западный ветер, в отдельных районах могут быть кратковременные дожди. Однако воздух постепенно прогреется и его температура может достигнуть +24 градусов, свидетельствуют нынешние прогнозы.

Делфи

Добавить комментарий

 