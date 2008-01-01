Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
18 сентября
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Трудно, конечно оставаться оптимистом, стоя на распутье. Но судьба к вам не так уж неблагосклонна. Сегодня вам здорово помогут друзья.
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Новости Латвия | 18 сентября 2020 | 22:37
В Латвию может вернуться бабье лето
После ветряного четверга усилится влияние антициклона, а в Латвию может вернуться бабье лето, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.
Антициклон принесет сухую погоду. На выходных ожидается умеренный и медленный западный ветер. Ночи будут прохладными - в ночь на воскресенье температура опустится до +5..+6 градусов. В субботу днем ожидается до +17 градусов, а в воскресенье до +20.
В начале недели влияние антициклона уменьшится, усилится южный, юго-западный ветер, в отдельных районах могут быть кратковременные дожди. Однако воздух постепенно прогреется и его температура может достигнуть +24 градусов, свидетельствуют нынешние прогнозы.
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