Новости Латвия | 18 сентября 2020 | 22:37

Пресс-фото Пресс-фото

После ветряного четверга усилится влияние антициклона, а в Латвию может вернуться бабье лето, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

Антициклон принесет сухую погоду. На выходных ожидается умеренный и медленный западный ветер. Ночи будут прохладными - в ночь на воскресенье температура опустится до +5..+6 градусов. В субботу днем ожидается до +17 градусов, а в воскресенье до +20.

В начале недели влияние антициклона уменьшится, усилится южный, юго-западный ветер, в отдельных районах могут быть кратковременные дожди. Однако воздух постепенно прогреется и его температура может достигнуть +24 градусов, свидетельствуют нынешние прогнозы.

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