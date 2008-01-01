Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 16 сентября 2020 | 23:33

На 14 сентября 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханики;

- автослесари;

- автоэлектрики;

- администратор;

- архитектор;

- арт – терапевты;

- ассистент проекта;

- бармены;

- бетонщики;

- ветеринары;

- визажист;

- водители автомобиля;

- водитель автопогрузчика;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель такси;

- водитель трактора;

- водители тракторной техники;

- врачи;

- гладильщик;

- главный бухгалтер;

- дамские парикмахеры;

- делопроизводители;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- дорожные рабочие;

- закройщики;

- жестянщики;

- изготовители мясных продуктов;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инспектор фитосанитарного надзора;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер телекомунникаций;

- инженеры-проектировщики;

- инженер–строитель;

- инженеры-электрики;

- инженер (металлообработка);

- интервьюер;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- конструктор;

- консультант по продажам;

- коммерческий директор;

- комплектовщики;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- крутильщик;

- лаборант;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастера по маникюру;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- мебельщик;

- механик в цех;

- медсестры;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажник сигнального оборудования;

- мойщики;

- методист;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мостовщики;

- мясники (работа в Германии, Литве);

- нормировщик;

- обработчик рыбы;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы пескоструйного оборудования (работа в Риге) ;

- операторы по резке металла;

- операторы покраски металла (работа в Риге);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству бетона;

- операторы по производству пиломатериалов;

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы станков металлообработки;

- оператор литейного оборудования;

- операторы сверлильных машин;

- отделочники;

- официанты;

- операторы по производству белья;

- парикмахеры;

- пекарь;

- педагог- карьерный консультант;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- продавцы рынка;

- повары;

- преподаватель на курсах латышского языка;

- приемщик продукции (металлообработка);

- портной;

- программист;

- работники по уходу;

- работник в приюте для животных;

- рабочие на складе (работа в Риге);

- работник склада;

- работник на кухне;

- разнорабочие;

- ремонтные рабочие;

- руководитель автосервиса;

- руководитель отдела по закупкам;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- руководитель по продажам;

- рубщик мяса (“обвальщик”);

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщики кабеля;

- сварщики;

- секретарь;

- скотник;

- слесари;

- слесари судоремонта (работа в Риге);

- слесари монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари подвижного состава;

- сметчик;

- сортировщик;

- специалист по моделированию одежды;

- специалист электронного оборудования;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- специалист по рекламе;

- стоматологи;

- строители;

- строительные рабочие;

- шеф - повар;

- тестировщик информационных систем;

- техники - отделочники;

- технический директор;

- технолог (металлообработка и машиностроение);

- технологи продуктов питания;

- токарь;

- торговый консультант;

- торговый представитель;

- укладчики кабеля;

- учитель начального образования;

- учителя дошкольного образования;

- учитель информатики;

- учитель латышского языка и литературы;

- учитель математики;

- финансовый аналитик;

- финансист;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханики лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты;

- член совета;

- чистильщик промышленного оборудования;

- журналист.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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