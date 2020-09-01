Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
16 сентября
Именины:
Ася, Аснате, Дагс / Василиса, Дорофей
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня на первом плане могут оказаться территориальные проблемы. Решить вы их все равно не решите, но целый день угрохаете, это точно.
Источник: ignio.com
- День
- 23 .. 25 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1892 ()
|GBP
|0.921 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.1013 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. В центре Даугавпилcа – тройной праздник!
3. В Даугавпилсе продолжают поддерживать будущих медиков
4. В Латвии лето 2020 года было теплее обычного
5. Гражданка Германии пыталась подкупить латвийского пограничника
6. В Даугавпилсе за парты сели 9190 учеников, из них 875 — первоклассники
7. Даугавпилс «фестивалит»: первый праздник — уличной еды
8. Даугавпилс «фестивалит»: третий праздник — улицы Ригас
9. В ближайшие дни в Латвии почти каждый день будет идти дождь
10. В середине недели резко похолодает, будут дуть сильные ветра
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 сентября 2020 | 23:32
Ушли в мир иной...
Со 9 по 15 сентября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 24 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Artemčuks Oļegs (17.06.1948 - 15.09.2020)
Bikaunieks Aivars (06.02.1954 - 11.09.2020)
Bora Bella (13.12.1947 - 14.09.2020)
Disjko Marija (23.03.1945 - 11.09.2020)
Fiļipova Miropija (16.12.1933 - 10.09.2020)
Gasparoviča Marija (01.01.1926 - 14.09.2020)
Girucka Valija (10.06.1947 - 10.09.2020)
Golovahins Mihails (26.07.1955 - 10.09.2020)
Grigorjeva Vera (19.09.1933 - 11.09.2020)
Karņicka Uļjaneja (26.03.1949 - 15.09.2020)
Kuhtika Ilona (05.04.1979 - 07.09.2020)
Kurčastova Marija (30.07.1926 - 09.09.2020)
Kvetkovskis Henrihs (12.10.1931 - 10.09.2020)
Livmane Broņislava (02.03.1926 - 09.09.2020)
Morozovs Ivans (08.09.1960 - 11.09.2020)
Plepis Ričards (17.08.1931 - 11.09.2020)
Pļečkina Broņislava (02.07.1925 - 09.09.2020)
Sakoviča Zoja (13.01.1944 - 09.09.2020)
Špakova Fjokla (07.07.1940 - 13.09.2020)
Šumilkina Lūcija (05.08.1928 - 14.09.2020)
Tomane Lidija (06.04.1934 - 08.09.2020)
Vilcāne Irina (10.05.1935 - 11.09.2020)
Zlobina Ņina (22.03.1936 - 14.09.2020)
Žernoseka Tatjana (21.01.1956 - 12.09.2020).
D-fakti.lv
Добавить комментарий