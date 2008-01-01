Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
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Сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
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Новости Культура | 16 сентября 2020 | 23:19
Арт-центр им. М. Ротко ставит «точку» в Балви
В музее Балвского края 16 сентября открывается выставка керамики из фондов Арт-центра имени Марка Ротко. Экспозиция называется Dot и знакомит с творчеством художников разных поколений.
«Dot в переводе с английского — точка. Точка — это очень емкий символ, обозначающий начало и конец одновременно. Точка — пауза, за которой может последовать продолжение. А может и не последовать, ведь точка — это и знак завершения», — говорит главный хранитель коллекций Арт-центра Зане Мелане.
На выставке будут представлены произведения классиков керамики (например, Петериса Мартинсонса) и работы современных художников, многие из них (Лилия Зейля, Илона Шауша, Нелли Дзалба и др.) входят в даугавпилсскую студию народного прикладного искусства Latgale. Керамика — один из приоритетов Арт-центра им. М. Ротко — на апрель будущего года запланировано открытие новой структурной единицы — Дома Мартинсонса, в котором не только разместится коллекция керамических произведений мэтра, но и будут регулярно проходить выставки и другие мероприятия.
Музей Балвского края основан в 1989 году и насчитывает более 25 тысяч экспонатов, отражающих историю и культуру северной Латгалии.
Выставка Dot будет работать до 31 октября.
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