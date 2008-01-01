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Новости Общество | 16 сентября 2020 | 23:16

В Даугавпилсе для безопасности на «удаленку» переведен класс музыкальной школы

Пресс-фото

На этой неделе на удаленное обучение переведен целый класс музыкальной школы им. С.Брока в Даугавпилсе — один из учеников является контактным лицом заболевшего.

Информацию агентству LETA подтвердил директор музыкальной школы и депутат местной думы Айвар Брокс (Латгальская партия).

Он рассказал, что принял решение о дистанционном обучении, так как одна ученица контактировала с заболевшим. Это не было требованием Центра профилактики и контроля заболеваний, дети могли продолжаться заниматься, но он решил, что так будет безопаснее.

Все ученики здоровы и уже на следующей неделе вернутся к очным занятиям.

Ранее стало известно, что один из девятых классов Даугавпилсской средней школы №16 переведен на дистанционное обучение, так как у одного из учеников обнаружен Covid-19.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что в Даугавпилсе медики готовятся ко второй, более тяжелой волне Covid-19 — в городе и одноименном крае за все время пандемии коронавируса заболели 39 человек. Четверо скончались. Вторая волна заболеваемости неизбежна и будет тяжелее первой, считают врачи.

LSM 

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