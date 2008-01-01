Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
16 сентября
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Ася, Аснате, Дагс / Василиса, Дорофей
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Вы в своем воображении создали некоторую идеализированную картину, которая должна отражать реальную сущность вашего партнера, но очевидно с этой задачей не справляется. Откройте глаза.
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Новости Культура | 16 сентября 2020 | 23:10
В рижских «Письменах» — даугавпилсский след
В Центре русской культуры презентовали поэтический альманах «Письмена». Он выходит с 2012 года и объединяет преимущественно рижских стихотворцев, но в нем всегда публикуются и стихи даугавпилчан. Этот выпуск не стал исключением.
На сей раз след в сборнике оставили Фаина Осина, Евгений Голубев, Павел Васкан, Станислав Володько, Галина Иванова, Руслан Соколов, Алексей Соловьев, Татьяна Чехольская.
«Мне очень приятно, что в “Письменах” есть раздел латгальских поэтов, они работают интересно и разнообразно. “Письмена” впервые вышли осенью, потому что по понятным причинам не состоялся весенний цикл Дней русской культуры в Латвии, в рамках которого и издается альманах. Первая презентация проходит в Даугавпилсе, в Риге всё будет немного позже. Я очень люблю Русский дом, всей своей немаленькой кожей чувствую хорошее отношение. И советую всем читать стихи, отклеившись от смартфонов. Так случилось, что в этом сборнике последняя строчка очень знаковая – “И мир воскрес!”» — сказал Rus.Lsm.lv поэт, составитель альманаха Юрий Касянич.
На 300 страницах сборника опубликованы стихи 64 поэтов — не только латвийских, но и авторов из Литвы, России, Германии и Израиля, пишущих по-русски.
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