В рижских «Письменах» — даугавпилсский след

Новости Культура | 16 сентября 2020 | 23:10

ЦРК ЦРК

В Центре русской культуры презентовали поэтический альманах «Письмена». Он выходит с 2012 года и объединяет преимущественно рижских стихотворцев, но в нем всегда публикуются и стихи даугавпилчан. Этот выпуск не стал исключением.

На сей раз след в сборнике оставили Фаина Осина, Евгений Голубев, Павел Васкан, Станислав Володько, Галина Иванова, Руслан Соколов, Алексей Соловьев, Татьяна Чехольская.

«Мне очень приятно, что в “Письменах” есть раздел латгальских поэтов, они работают интересно и разнообразно. “Письмена” впервые вышли осенью, потому что по понятным причинам не состоялся весенний цикл Дней русской культуры в Латвии, в рамках которого и издается альманах. Первая презентация проходит в Даугавпилсе, в Риге всё будет немного позже. Я очень люблю Русский дом, всей своей немаленькой кожей чувствую хорошее отношение. И советую всем читать стихи, отклеившись от смартфонов. Так случилось, что в этом сборнике последняя строчка очень знаковая – “И мир воскрес!”» — сказал Rus.Lsm.lv поэт, составитель альманаха Юрий Касянич.

На 300 страницах сборника опубликованы стихи 64 поэтов — не только латвийских, но и авторов из Литвы, России, Германии и Израиля, пишущих по-русски.

LSM