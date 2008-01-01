Эстонский Skinest купил Dzintars и обещает возобновить производство

Новости Экономика | 16 сентября 2020 | 22:50

Сегодня в Риге был заключен договор о приобретении эстонским промышленным концерном Skinest Group активов обанкротившегося латвийского предприятия по производству косметики и парфюмерии Dzintars, сообщает агентство LETA.

На предприятии планируется уже в октябре возобновить производство и создать новые рабочие места.

«У нас одна единственная цель - спасти легендарную торговую марку, восстановить производство и вновь сделать историю Dzintars историей успеха, которой сможет гордиться вся Латвия», - заявил владелец Skinest Group Олег Осиновский.

Ritrem, которое приобрело активы Dzintars, принадлежит концерну Skinest Group через свою материнскую компанию - Даугавпилсский локомотиворемонтный завод, обеспечивающий в Латвии работой более 600 человек.

Производство и научно-исследовательская деятельность Dzintars прошлых лет, по оценкам Skinest Group, в перспективе обладает значительным потенциалом.

Skinest Group объединяет более 50 предприятий в 15 странах. В Латвии концерн инвестировал более 40 млн евро и обеспечивает работой более 800 человек. Концерн занимается производством вагонов и локомотивов, строит железнодорожные пути, владеет парками вагонов и локомотивов, строит ветровые, солнечные и гидроэлектростанции, жилые дома, гольф-поля и участвует во многих других проектах.

A/S Dzintars было признано неплатежеспособным в ноябре 2019 года. Тогда процесс неплатежеспособности инициировал администратор Марек Дикс, одновременно была прекращена правовая защита. Суд констатировал, что Dzintars более 30 дней не выполнял мероприятия, в апреле этого года согласованные с кредиторами, и не представил поправки к плану действий, утвержденные большинством последних.

Заявление о начале процесса правовой защиты предприятие подало в суд Земгальского предместья Риги в октябре 2016 года, а в январе 2017-го суд просьбу удовлетворил. Но преодолеть финансовые трудности заводу не удалось.

Илья Герчиков, глава косметического предприятия Dzintars, создал новую компанию Dzintars beauty всего через семь дней после того как администратор неплатежеспособности подал свой иск в суд.

LSM