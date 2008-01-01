Даугавпилс: Covid-19 заболел школьник и сотрудники муниципального предприятия

Новости Общество | 16 сентября 2020 | 22:43

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Один из 9-х классов Даугавпилсской средней школы №16 с понедельника переведен на дистанционное обучение — у одного из учеников обнаружен Covid-19, подтвердила агентству LETA директор образовательного учреждения Ольга Дукшинская.

Заболевший ученик посещал школу, поэтому принято решение о дистанционном обучении для всех его одноклассников.

Перед началом учебного года весь персонал школы сдал тесты на Covid-19, их результаты были отрицательными. Планируется, что сотрудники школы повторно сдадут тесты на этой неделе. Также до конца недели школа должна подать план дальнейшей организации учебного процесса. Более подробной информации Дукшинская не предоставила.

Также агентство LETA выяснило, что Covid-19 обнаружен у двух сотрудников муниципального предприятия Daugavpils siltumtīkli. Исполнительный директор компании Сабине Шнепсте подтвердила информация, отметив, что остальные сотрудники тоже сдали анализы, результат у всех был негативный. Планируется, что через время будет проведено повторное тестирования.

LSM