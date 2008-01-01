Выставка изделий из стекла и кожи "Такие разные/ВМЕСТЕ"

Новости Культура | 15 сентября 2020 | 12:37

Уже в эту среду 16 сентября в 15.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее состоится открытие выставки «Такие разные/ВМЕСТЕ». На выставке будут представлены уникальные предметы интерьера из стекла и кожи из коллекции Даугавпилсского исторического и художественного музея.

Стекло и кожа - это различные, в чем-то хрупкие материалы, используемые не только в производстве практичных, но и при изготовлении декоративных предметов. Выставка «Такие разные/ВМЕСТЕ» объединяет уникальные предметы из стекла и кожи из коллекции Даугавпилсского краеведческого и художественного музея.

Даугавпилсскому краеведческому и художественному музею удалось сохранить впечатляющее свидетельство эпохи - часть коллекции Ливанского стекольного завода. На выставке представлены выдающиеся произведения созданные разными художниками - Людмилой Сафроновой, Антоном Гусарсом, Эрбсом Хербертсом, Аидой Ротченковой, Леоном Висоцкисим и Инарой Лацей.

Коллекция кожаных изделий много лет находилась в тени других коллекций декоративных предметов. На выставке будут представлены переплетные работы таких художников как Скайдрите Медне, Арвальд Лусис и Бенита Линкума. Посетители смогут увидеть специальные обложки, а также различные другие художественные решения. На выставке будут представлены кожаные сундуки и предметы интерьера Николая Салима и Отомара Зубовского, а также уникальное зеркало в кожаной оправе.

Открытие выставки предметов интерьера из стекла и кожи «Такие разные/ВМЕСТЕ» состоится в среду, 16 сентября, в 15.00. Выставка в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее доступна до 25 февраля 2021 года.

Гунта Лочмеле

Даугавпилсский краеведческий

и художественный музей

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