В Даугавпилсе начался симпозиум живописи, посвященный Марку Ротко

Новости Культура | 15 сентября 2020 | 12:35

С 12 по 25 сентября, в память о всемирно известном художнике Марке Ротко, в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко проходит 16-й международный симпозиум живописи «Марк Ротко».

Вопреки мировым событиям в связи с распространением коронвируса Даугавпилсский арт-центр им. Марка Ротко и в этом году призвал латвийских, Балтийских и мировых художников принять участие в симпозиуме, посвященном всемирно известному художнику Марку Ротко.

На приглашение две недели жить и работать в родном городе Ротко, Даугавпилсе, откликнулись семь художников – Вия Зариня (Латвия), Каспар Зариньш (Латвия), Наталья Мариноха (Латвия), Улдис Чаманис (Латвия), Ромуальдас Балинскас (Литва), Томас Рудокас (Литва) и Роз-Мари Торпо (Финляндия).

Традиционно в рамках симпозиума проходят публичные презентации, лекции и мастер-классы, поэтому 18 сентября в 16:00 участники дадут публичные презентации своих художественных портфолио, в ходе чего познакомят с собой и своим творчеством.

Симпозиум завершится в день рождения Марка Ротко, 25 сентября, открытием выставки его участников. Начало мероприятия – в 16:00.

Вход на презентации художников и открытие выставки – свободный.

Поддержка: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, посольство США в Латвии, Caparol,

Пресс-фото:

Симпозиум в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко



Контактная информация:

Татьяна Чернова

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