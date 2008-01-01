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Новости Культура | 15 сентября 2020 | 12:35
В Даугавпилсе начался симпозиум живописи, посвященный Марку Ротко
С 12 по 25 сентября, в память о всемирно известном художнике Марке Ротко, в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко проходит 16-й международный симпозиум живописи «Марк Ротко».
Вопреки мировым событиям в связи с распространением коронвируса Даугавпилсский арт-центр им. Марка Ротко и в этом году призвал латвийских, Балтийских и мировых художников принять участие в симпозиуме, посвященном всемирно известному художнику Марку Ротко.
На приглашение две недели жить и работать в родном городе Ротко, Даугавпилсе, откликнулись семь художников – Вия Зариня (Латвия), Каспар Зариньш (Латвия), Наталья Мариноха (Латвия), Улдис Чаманис (Латвия), Ромуальдас Балинскас (Литва), Томас Рудокас (Литва) и Роз-Мари Торпо (Финляндия).
Традиционно в рамках симпозиума проходят публичные презентации, лекции и мастер-классы, поэтому 18 сентября в 16:00 участники дадут публичные презентации своих художественных портфолио, в ходе чего познакомят с собой и своим творчеством.
Симпозиум завершится в день рождения Марка Ротко, 25 сентября, открытием выставки его участников. Начало мероприятия – в 16:00.
Вход на презентации художников и открытие выставки – свободный.
Поддержка: Даугавпилсская городская дума, Государственный фонд культурного капитала, посольство США в Латвии, Caparol,
Пресс-фото:
Симпозиум в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко
Контактная информация:
Татьяна Чернова
+371 65430279
tatjana.cernova@daugavpils.lv
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