Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

15 сентября

Медународный день демократии

Именины:
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Не нагружайте себя чужими проблемами, сегодня вам хватит и своих. Альтруизм можно проявить и попозже.

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Новости Общество | 15 сентября 2020 | 12:33

Информация для родителей детей с функциональными нарушениями

Приглашаем вас 25 сентября 2020 года с 12.00 до 15.00 ознакомиться с Центром социальных услуг Латвийского Красного Креста “ Rīta vēsma ”, который в дальнейшем будет работать по ул. 18 Новембра 197 v.

Вашему ребенку, в зависимости от о состояния здоровья и возможностей, будут предоставлены различные социальные услуги по реабилитации в удобное вам время. Командой наших специалистов будут представлены различные занятия, развивающие личность и способствующие индивидуальной социализации ребенка, как индивидуальные, так и в небольших группах. Не забыли и о родителях, которым во время занятий детей будут предложены консультации разных специалистов и социально-реабилитационные мероприятия.

Если Вы не можете прийти именно в этот день, еще ничего не потеряно.

Звоните 26364032, и мы договоримся о дальнейшем сотрудничестве!

Daugavpils
 

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