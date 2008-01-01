Информация для родителей детей с функциональными нарушениями

Новости Общество | 15 сентября 2020 | 12:33

Приглашаем вас 25 сентября 2020 года с 12.00 до 15.00 ознакомиться с Центром социальных услуг Латвийского Красного Креста “ Rīta vēsma ”, который в дальнейшем будет работать по ул. 18 Новембра 197 v.

Вашему ребенку, в зависимости от о состояния здоровья и возможностей, будут предоставлены различные социальные услуги по реабилитации в удобное вам время. Командой наших специалистов будут представлены различные занятия, развивающие личность и способствующие индивидуальной социализации ребенка, как индивидуальные, так и в небольших группах. Не забыли и о родителях, которым во время занятий детей будут предложены консультации разных специалистов и социально-реабилитационные мероприятия.

Если Вы не можете прийти именно в этот день, еще ничего не потеряно.

Звоните 26364032, и мы договоримся о дальнейшем сотрудничестве!

Daugavpils

