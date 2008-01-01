Точка зрения

Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

13 сентября

День программиста

Именины:
Иза, Изабелла / Геннадий

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валится из рук, просто спокойно сядьте и тихонько подождите хорошей новости.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
17 .. 19 C
Вечер
13 .. 15 C
Ветер
6 .. 8 м/с
понедельник
Ночь
13 .. 15 C
Утро
15 .. 17 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Конституционный суд возбудил дело: Варакляны не хотят в Латгалию

3. В ближайшие дни в Латвии почти каждый день будет идти дождь

4. Дни белорусской культуры открывают новый творческий сезон

5. Гражданка Германии пыталась подкупить латвийского пограничника

6. Фенолог: шишки и хмель показывают, что осень будет сухой и долгой

7. Даугавпилс купит своим учителям полисы страхования здоровья

8. В Даугавпилсе за парты сели 9190 учеников, из них 875 — первоклассники

9. В Латвии лето 2020 года было теплее обычного

10. У работника производственного цеха Rimi в Даугавпилсе — Covid-19

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Латвия | 13 сентября 2020 | 23:52

В середине недели резко похолодает, будут дуть сильные ветра

Пресс-фото

Среда, вероятно, станет самым теплым днем сентября, а затем ожидается стремительное понижение температуры и усиление ветра, свидетельствует прогноз Global Forecast System, сообщает ЛЕТА.

В западной и центральной части Европы в ближайшие дни будет до +30..+35 градусов. В Латвии в среду, 16 сентября, температура воздуха поднимется до +21..+25 градусов, немного прохладнее будет на побережье.

В середине недели над Балтийским морем усилится циклон, в четверг в Латвии ожидается усиление западного, северо-западного ветра. На побережье, в том числе в Риге, он может достичь силы бури.

В четверг и пятницу воздух прогреется максимально до +10..+15 градусов. Начиная с выходных возможны заморозки, особенно в восточной части страны.

Делфи

Добавить комментарий

 