В середине недели резко похолодает, будут дуть сильные ветра

Новости Латвия | 13 сентября 2020 | 23:52

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Среда, вероятно, станет самым теплым днем сентября, а затем ожидается стремительное понижение температуры и усиление ветра, свидетельствует прогноз Global Forecast System, сообщает ЛЕТА.

В западной и центральной части Европы в ближайшие дни будет до +30..+35 градусов. В Латвии в среду, 16 сентября, температура воздуха поднимется до +21..+25 градусов, немного прохладнее будет на побережье.

В середине недели над Балтийским морем усилится циклон, в четверг в Латвии ожидается усиление западного, северо-западного ветра. На побережье, в том числе в Риге, он может достичь силы бури.

В четверг и пятницу воздух прогреется максимально до +10..+15 градусов. Начиная с выходных возможны заморозки, особенно в восточной части страны.

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