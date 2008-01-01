Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
13 сентября
День программиста
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Сегодня вас могут здорово огорчить. Если от расстройства все начнет валится из рук, просто спокойно сядьте и тихонько подождите хорошей новости.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 13 сентября 2020 | 23:52
В середине недели резко похолодает, будут дуть сильные ветра
Среда, вероятно, станет самым теплым днем сентября, а затем ожидается стремительное понижение температуры и усиление ветра, свидетельствует прогноз Global Forecast System, сообщает ЛЕТА.
В западной и центральной части Европы в ближайшие дни будет до +30..+35 градусов. В Латвии в среду, 16 сентября, температура воздуха поднимется до +21..+25 градусов, немного прохладнее будет на побережье.
В середине недели над Балтийским морем усилится циклон, в четверг в Латвии ожидается усиление западного, северо-западного ветра. На побережье, в том числе в Риге, он может достичь силы бури.
В четверг и пятницу воздух прогреется максимально до +10..+15 градусов. Начиная с выходных возможны заморозки, особенно в восточной части страны.
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