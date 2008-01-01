Даугавпилс «фестивалит»: третий праздник — улицы Ригас

Новости Культура | 13 сентября 2020 | 22:16

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В отличие от фестивалей уличной еды и еврейской культуры, праздник улицы Ригас не дебютировал, а проходил уже в седьмой раз. Формат не меняется в течение всех лет — творческая тематическая прогулка по главной пешеходной улице города.

Тема этого года — 160-летие железной дороги в Даугавпилсе. «История железных дорог на территории Латвии началась 8 ноября 1860 года — тогда было открыто движение на участке «Остров — Динабург (Даугавпилс)» железнодорожной линии Санкт-Петербург — Варшава. До этого 15 февраля 1851 года император Николай I подписал указ о строительстве в Российской Империи магистральной железной дороги между Санкт-Петербургом и Варшавой. С ее помощью планировалось развивать промышленные и торговые связи с Западной Европой. К 1875 году на станции Динабург уже имелось два каменных паровозных сарая на 30 паровозов и один деревянный. В 1874-1877 годах был сооружен трехэтажный каменный двусторонний пассажирский и грузовой вокзал с водокачкой, часовней и другими сооружениями. Вокзал стал украшением города. Строительство железной дороги дало мощный стимул развитию экономики Динабурга — Двинска — Даугавпилса», — рассказали Rus.Lsm.lv в городском музее.

Местный музей в сотрудничестве с художницей Лигой Чибле и Музеем истории Латвийской железной дороги подготовил выставку, посвященную 160-летию железной дороги в Даугавпилсе: она и стала познавательной доминантой праздника.

В остальном — как всегда: творческие мастерские, игры, дегустации и прочее — с железнодорожным привкусом. Даже концерт популярной уже далеко за пределами Латвии даугавпилсской «металлической» группы Varang Nord вполне вписался в главную тему: железная дорога и металл если и не «близнецы-братья», то всё-таки родственники.

Праздник улицы Ригас не обошелся и без своих постоянных участников — «живых» скульптур и мастеров, пускающих огромные мыльные пузыри.

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