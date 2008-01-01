Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
13 сентября
День программиста
Именины:
Иза, Изабелла / Геннадий
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам - что недурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.
Источник: ignio.com
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1854 ()
|GBP
|0.9241 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|88.7275 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Конституционный суд возбудил дело: Варакляны не хотят в Латгалию
3. В ближайшие дни в Латвии почти каждый день будет идти дождь
4. Дни белорусской культуры открывают новый творческий сезон
5. Гражданка Германии пыталась подкупить латвийского пограничника
6. Фенолог: шишки и хмель показывают, что осень будет сухой и долгой
7. Даугавпилс купит своим учителям полисы страхования здоровья
8. В Даугавпилсе за парты сели 9190 учеников, из них 875 — первоклассники
9. В Латвии лето 2020 года было теплее обычного
10. У работника производственного цеха Rimi в Даугавпилсе — Covid-19
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 13 сентября 2020 | 22:16
Даугавпилс «фестивалит»: третий праздник — улицы Ригас
В отличие от фестивалей уличной еды и еврейской культуры, праздник улицы Ригас не дебютировал, а проходил уже в седьмой раз. Формат не меняется в течение всех лет — творческая тематическая прогулка по главной пешеходной улице города.
Тема этого года — 160-летие железной дороги в Даугавпилсе. «История железных дорог на территории Латвии началась 8 ноября 1860 года — тогда было открыто движение на участке «Остров — Динабург (Даугавпилс)» железнодорожной линии Санкт-Петербург — Варшава. До этого 15 февраля 1851 года император Николай I подписал указ о строительстве в Российской Империи магистральной железной дороги между Санкт-Петербургом и Варшавой. С ее помощью планировалось развивать промышленные и торговые связи с Западной Европой. К 1875 году на станции Динабург уже имелось два каменных паровозных сарая на 30 паровозов и один деревянный. В 1874-1877 годах был сооружен трехэтажный каменный двусторонний пассажирский и грузовой вокзал с водокачкой, часовней и другими сооружениями. Вокзал стал украшением города. Строительство железной дороги дало мощный стимул развитию экономики Динабурга — Двинска — Даугавпилса», — рассказали Rus.Lsm.lv в городском музее.
Местный музей в сотрудничестве с художницей Лигой Чибле и Музеем истории Латвийской железной дороги подготовил выставку, посвященную 160-летию железной дороги в Даугавпилсе: она и стала познавательной доминантой праздника.
В остальном — как всегда: творческие мастерские, игры, дегустации и прочее — с железнодорожным привкусом. Даже концерт популярной уже далеко за пределами Латвии даугавпилсской «металлической» группы Varang Nord вполне вписался в главную тему: железная дорога и металл если и не «близнецы-братья», то всё-таки родственники.
Праздник улицы Ригас не обошелся и без своих постоянных участников — «живых» скульптур и мастеров, пускающих огромные мыльные пузыри.
Добавить комментарий