Даугавпилс «фестивалит»: второй праздник — еврейской культуры

Новости Культура | 13 сентября 2020 | 22:13

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Как и обещал главный режиссер этого праздника Виктор Янсон, было много хлеба и зрелищ. «Хлеб» и «зрелища» иногда перебивали друг друга, но чаще гармонично взаимодействовали.

Фестиваль «оккупировал» две улицы — Михоэлса и Лачплесиса. На улице, названной в честь героя латышского эпоса, царила медитативно-просветительская атмосфера. О богатой еврейской истории Динабурга-Двинска-Даугавпилса рассказывали стенды. Выступил директор музея «Евреи в Даугавпилсе и Латгалии» Иосиф Рочко.

Иной была атмосфера улицы, носящей имя великого еврейского режиссера и актера. Танцы, музыка, еврейская кухня (не путать с фестивалем уличной еды, проходившим одновременно неподалеку — Л. В.), командный квест, художники, рисующие … как Ротко, клоуны — наследники Коко, лицедеи, взращенные Михоэлсом, и т. д.

«Мы очень много энергии потратили. Наш коллектив «Авива» подготовил танцевальные мастер-классы. Еще мы провели мастер-класс по приготовлению форшмака, ведь у каждой хозяйки свои секреты. Я, например, сметану добавляю, другие — масло. Наши дегустации имели успех (еще какой: Rus.Lsm.lv еле пробился, чтобы сфотографировать — Л. В.). Рассказали о традициях Рош ха-Шана — это еврейский Новый год, наступит скоро — вечером 18 сентября. Мы довольны результатом, чувствуем себя усталыми и счастливыми», — поделилась глава светской еврейской общины Даугавпилса Рива Урютова.

К гостям фестиваля — рижскому ресторану «7:40» — выстроилась огромная очередь. «Мы кошерный ресторан, но сегодня от этого правила отказались. Привезли чолнт — традиционное субботнее блюдо, цимес — ведь скоро Новый год, еще еврейскую смесь, там тушеные сердца. Вы ешьте, ешьте, тогда и писать будете по-другому, с особым настроением. Мы в Даугавпилсе впервые, фестиваль нам нравится, очередью к нам нисколько не удивлены — люди любят еврейскую еду», — рассказала представительница ресторана Татьяна.

Заключительным аккордом фестиваля стал превосходный концерт еврейской музыки. Немного жаль, что его начало совпало с началом праздника улицы Ригас — полноценно попасть на оба мероприятия оказалось невозможным, хотя некоторые пытались. Все участники были на высоте, но «порвали» зал под открытым небом выросшая в Латвии и ныне живущая в Германии певица Саша Лурье и ее музыканты. Слушатели пустились в пляс под одесские песни на идише.

И вообще — в Даугавпилсе вновь зазвучал идиш. А говорят, чудес не бывает…

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