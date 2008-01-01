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Новости Общество | 13 сентября 2020 | 22:03

Даугавпилс «фестивалит»: первый праздник — уличной еды

LSM

В субботу, 12 сентября, в Даугавпилсе в единый праздничный поток слились сразу три события — фестиваль уличной еды, фестиваль еврейской культуры и праздник улицы Ригас. Rus.Lsm.lv побывал на всех трех многолюдных мероприятиях.

В полдень на площади Виенибас начали работу 13 кафе и ресторанов города и Даугавпилсского края, чтобы предложить всем желающим разные блюда с пылу с жару. Спектр широк — от супа до брюссельских вафель. Кроме этого — сувениры с даугавпилсской символикой, концерт и развлекающие детей аниматоры.

«Главное — объединить людей в нынешнее непростое время. Да, нужно соблюдать правила, связанные с пандемией, но не надо всё время сидеть дома. Очень символично, что такой первый городской пикник проходит на площади Единства», — рассказала заместитель руководителя Агентства развития туризма и информации Жанна Кулакова.

Важный акцент праздника — участвуют только местные рестораторы и владельцы кафе. «Мы в этот раз сознательно отказались от приглашения иногородних и наших друзей из Литвы. Местным заведениям общепита сейчас нелегко, коронавирус ударил по ним сильнее, чем по некоторым другим сферам бизнеса, и такой фестиваль, я думаю, поможет им восстановить силы», — подчеркнула Кулакова.

Не было недостатка в желающих полакомиться буритто, тако, пельменями, креветками, блинчиками, борщом, салатом оливье по классическому советскому рецепту и многими другими блюдами. Фестиваль уличной еды вывел на улицы Даугавпилса многих горожан, были замечены и гости из других регионов Латвии.

Самоуправление обещает тщательно проанализировать итоги первого фестиваля, учесть недостатки. В планах — сделать общегородской пикник традицией и, возможно, расширить его пространство — охватить не только площадь Виенибас, но и часть улицы Ригас.

LSM

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