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Новости Культура | 11 сентября 2020 | 21:59
Литературный сборник Dzejas dienas вышел в 30-й раз
В рамках проходящих по всей стране Дней поэзии, посвященных Райнису, в Даугавпилсе прошла презентация сборника Dzejas dienas. Он вышел в свет в 30-й (!) раз.
К юбилею Латгальская центральная библиотека подготовила выставку, на которой представлены все 30 изданий, отражающих кипение поэтической мысли города и Даугавпилсского края. В этом году также решили наградить почетными грамотами от самоуправления ветеранов поэтического фронта. Грамотами отмечены Евгений Голубев (его стихи напечатаны в 20 сборниках), Павел Васкан, Инга Соколова, Алексей Соловьев (22 сборника), Станислав Володько, Руслан Соколов, Фаина Осина (29 сборников).
В Dzejas dienas всегда смешаны разные языки и культуры. На сей раз книга объединяет 38 авторов, пишущих на русском, латышском, латгальском, белорусском и польском языках.
«Я помню, как всё начиналось. Идея издавать такие ежегодные сборники появилась у Освальда Кравалиса (ныне покойный поэт и литературовед — прим. Rus.Lsm.lv), он поделился со мной и Ларисой Кудряшовой. Вначале мы думали об авангардной направленности сборника и о том, что авторы не будут повторяться, будут каждый год новые. Авторы, конечно же, повторяются, но, слава Богу, новые тоже появляются. Мы гордимся, что в Даугавпилсе 30 лет выходит этот альманах. И мне хотелось бы, чтобы в нем появились переводы и дружеские шаржи — как-то мало мы стали шутить. Всем желаю творчества, рифм и ритма, ибо вся наша жизнь — ритм», — сказала Фаина Осина, поэтесса и неизменный редактор русской части Dzejas dienas.
Музыкальное сопровождение презентации виртуозно создали молодые аккордеонисты Анастасия Зубова и Павел Васильков.
Дни поэзии в Даугавпилсе завершатся 11 сентября, в день 155-летия Райниса. Многочисленные мероприятия пройдут в доме-музее поэта в Беркенеле.
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