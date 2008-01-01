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Новости Культура | 11 сентября 2020 | 21:45
Новый творческий сезон белорусы открыли юбилейным концертом
5 сентября 2020 года в концертном зале Дома Единства в рамках Дней белорусской культуры в Даугавпилсе Центр белорусской культуры (ЦБК) в сотрудничестве с культурно-просветительским обществом “Уздым” праздничным концертом к 20-летию танцевального ансамбля “Лянок” открыл новый творческий сезон.
Традиционно проводимые Дни белорусской культуры в Даугавпилсе знакомят жителей Латвии с белорусскими традициями и обычаями, с богатым культурным наследием Беларуси. Такие вечные ценности как родной язык, письменность, образование, отмеченные в белорусском календаре как День знаний и День белорусской письменности, дали старт новому творческому сезону ЦБК.
Праздничное мероприятие торжественно открыли заместитель председателя Даугавпилсской городской Думы Янис Дукшинский и старший организатор культурных мероприятий Управления культуры Диана Солдане, подчеркнув в своих выступлениях значимость и заслуженную популярность ЦБК в многонациональном пространстве города.
Впервые побывавшие на Днях белорусской культуры Генеральный консул РБ в Даугавпилсе Илья Лапуть, консул Галина Найдёнова, первый секретарь Посольства Беларуси в Латвии Юрий Колесов высоко оценили профессиональный уровень организации мероприятия и разнообразие концертной программы. О соцветии культур и сотрудничестве говорили в поздравлении консул-советник Генконсульства Российской Федерации в Даугавпилсе Наталья Пустовалова и консул РБ в Даугавпилсе Николай Романкевич.
Творческие коллективы ЦБК – ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», хоровая капелла «Спадчына», вокальный ансамбль «Пралески», детская студия «Скарбница» и танцевальный ансамбль «Лянок» продемонстрировали яркую концертную программу, многие из песен были премьерными.
Ну, а гвоздем вечера, конечно же, стали показательные выступления ансамбля «Лянок» под руководством хореографа Марины Медунецкой – с лирическими, зажигательными и задорными танцами. Они были удостоены благодарностей и грамот от Управления культуры, Центра белорусской культуры, Генерального консульства РБ в Даугавпилсе, а также подарков от друзей, коллег, Правления общества «Уздым».
Организаторы праздника пригласили на юбилей ансамбля «Лянок» его предыдущих хореографов – Веру Кохан и Олега Захарнева, которые со сцены, с трудом сдерживая нахлынувшие эмоции и слезы на глазах, душевно поздравили своих бывших подопечных, отметив их возросшее мастерство и творческий рост.
Центр белорусской культуры по традиции на этом празднике принимал поздравления от своих коллег, добрые слова поздравлений сказали руководитель Центра русской культуры, депутат самоуправления Наталья Кожанова; руководитель Центра польской культуры Жанна Станкевич, руководитель Центра украинской культуры «Мрия» Надежда Стаховская, а их ансамбли порадовали зрителей своими национальными песнями и танцами. Руководитель Дома Единства Регина Османе с букетом белых роз пожелала ЦБК успешного старта сезона, ведь их концерт стал первым в зале после продолжительного периода ограничений в связи с пандемией.
Зрители бурными аплодисментами выражали свое хорошее настроение и полученный позитив от концерта.
Руководитель ЦБК Жанна Романовская поблагодарила гостей, все выступившие любительские коллективы, зрителей, которые не отправились копать картошку, а пришли на концерт, а также принесла извинения всем, кому не хватило мест в зрительном зале. Особые слова благодарности – руководству и сотрудникам Дома Единства.
Центр белорусской культуры
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