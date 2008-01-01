Даугавпилсский телеоператор “DAUTKOM TV” перешел в собственность “BALTCOM”

Новости Экономика | 13 сентября 2020 | 21:04

12 августа этого года был подписан договор о переходе даугавпилсского поставщика услуг телевидения и интернета “Dautkom TV” в собственность одной из крупнейших в Балтии телекоммуникационных компаний “Baltcom”.

Сделка вступит в силу после получения разрешения Совета по конкуренции. Коммуникация с Советом по конкуренции была начата 7 сентября. Процесс рассмотрения может занять до 4 месяцев. Стоимость сделки и другие условия конфиденциальны.

““Baltcom” рад расширить свою деятельность во втором по величине городе Латвии. “Для клиентов “Dautkom TV” – как частных лиц, так и предприятий – это означает более широкие возможности, технологические усовершенствования и новые услуги, что возможно благодаря современной инфраструктуре и широкому спектру услуг “Baltcom””, – подчеркивает руководитель “Baltcom” Дмитрий Никитин.

Клиенты “Dautkom TV” могут рассчитывать на расширение спектра услуг и инновационные решения. Например, клиентам станет доступно умное интерактивное телевидение, которое позволяет перематывать рекламу, записывать передачи, абонировать новейшие фильмы, а также смотреть телевидение не только в телевизоре, но и на компьютере, планшете или мобильном телефоне. Планируется модернизация оптической сети, в результате чего клиентам станет доступен симметричный оптический интернет скоростью до 1000 Мбит/с.

Как пояснила прежняя владелица “Dautkom TV” Елена Панкевич, цель сделки состоит в обеспечении модернизации инфраструктуры сети и дальнейшем развитии, чтобы клиенты “Dautkom TV” получали более качественные и соответствующие современным требованиям услуги. “Мы очень любим каждого своего клиента и заботимся о нем, поэтому хотим, чтобы они получали по возможности наилучшие услуги и сервис. В наши дни технологии развиваются очень быстро, и, чтобы идти в ногу со временем, для жителей и бизнеса важно, чтобы телекоммуникационное предприятие постоянно инвестировало в развитие”, – отметила Е. Панкевич.

Клиенты “Dautkom TV” продолжат получать все прежние услуги, поэтому нет необходимости перезаключать договоры. Действующие цены и условия останутся без изменений, а в дальнейшем будут разработаны новые, выгодные и для клиентов актуальные предложения. Будут сохранены также клиентские центры и оперативная техническая поддержка, что позволит обеспечивать клиентам привычный сервис.

В случае возникновения вопросов “Dautkom TV” просит клиентов обращаться в центр обслуживания или связаться с предприятием по телефону либо электронной почте. Контактную информацию можно найти на сайте dautkom.lv.

В настоящее время “Dautkom TV” предлагает своим абонентам более 130 каналов цифрового телевидения, в том числе в качестве HD, а также скоростной оптический и радиоинтернет. Общая протяженность подземных коммуникаций “Dautkom TV” составляет более 100 км. В 2019 году оборот “Dautkom TV” составил 3 708 544 евро.

Ведущим финансовым консультантом продающей стороны была компания “Superia Corporate Finance”. Юридические консультации по сделке продающей стороне предоставило адвокатское бюро “Glimstedt”.

Юридическую поддержку покупателя обеспечивала присяжный адвокат Тина Лусе, а юридическую проверку объекта провело бюро присяжных адвокатов “Fort”.

О Baltcom

“Baltcom” основан в 1991 году и является вторым по величине поставщиком услуг интернета и телевидения в Латвии. “Baltcom” – пионер телекоммуникационной отрасли Латвии, который использует современные технологические решения, чтобы предоставить своим клиентам качественные услуги. Компания предлагает оптический интернет, интерактивное телевидение, цифровое телевидение, домашнюю телефонную связь и электричество. В 2020 году “Baltcom” стал дочерним предприятием ООО “BITE Latvija”, и таким образом вошел группу предприятий “Bites Grupa”.



Пресс-релиз