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Новости Культура | 9 сентября 2020 | 21:22

Концерт Дианы Пашко во дворе центра Ротко

В субботу, 19 сентября, во дворе Даугавпилсского арт-центра им. Марка Ротко состоится сольный концерт Дианы Пашко – финалистки латвийского музыкального телевизионного шоу «X Faktors». Начало мероприятия в 19:00.

Широкую известность молодая и талантливая певица Диана Пашко обрела в 2019 году на шоу талантов «X Faktors», латвийской версии франшизы «The X Factor», где вышла в финал и заняла почетное второе место. Тремя годами ранее она ярко дебютировала на украинской версии проекта. В 2020 году Диана Пашко была выдвинута представительницей Латвии на конкурсе в международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», Беларусь.

В настоящее время Диана Пашко продолжает заниматься творчеством, принимать участие в конкурсах и выступать на сцене.

Концерт во дворе центра Ротко прозвучит бесплатно.

Мероприятие поддерживает: Даугавпилсская городская дума

Фото для публикации: Певица Диана Пашко

 

Контактная информация:

Ольга Репина

olga.repina@daugavpils.lv

+371 654 30273

Daugavpils
                               

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