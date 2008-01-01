Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
9 сентября
Международный день красоты
Именины:
Бруно, Телма / Анфиса, Савва
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Планы на сегодняшний день будут по всей вероятности поломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о собственных тылах, возможно, сегодня придется отступать.
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Новости Культура | 9 сентября 2020 | 21:22
Концерт Дианы Пашко во дворе центра Ротко
В субботу, 19 сентября, во дворе Даугавпилсского арт-центра им. Марка Ротко состоится сольный концерт Дианы Пашко – финалистки латвийского музыкального телевизионного шоу «X Faktors». Начало мероприятия в 19:00.
Широкую известность молодая и талантливая певица Диана Пашко обрела в 2019 году на шоу талантов «X Faktors», латвийской версии франшизы «The X Factor», где вышла в финал и заняла почетное второе место. Тремя годами ранее она ярко дебютировала на украинской версии проекта. В 2020 году Диана Пашко была выдвинута представительницей Латвии на конкурсе в международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», Беларусь.
В настоящее время Диана Пашко продолжает заниматься творчеством, принимать участие в конкурсах и выступать на сцене.
Концерт во дворе центра Ротко прозвучит бесплатно.
Мероприятие поддерживает: Даугавпилсская городская дума
Фото для публикации: Певица Диана Пашко
Контактная информация:
Ольга Репина
olga.repina@daugavpils.lv
+371 654 30273
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