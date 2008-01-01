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Новости Общество | 9 сентября 2020 | 21:19
В Даугавпилсе продолжают поддерживать будущих медиков
В начале сентября Даугавпилсская городская дума объявила конкурс стипендий для будущих врачей. Таким образом самоуправление пытается решить проблему дефицита медиков в городе и привлечь новых, квалифицированных специалистов.
Подробные программы в Даугавпилсе существуют уже несколько лет. За это время были заключены договоры с 39 резидентами, которые сейчас получают стипендию от самоуправления. Еще троим резидентам в полном объеме покрываются расходы на обучение. Тем не менее, специалистов всё еще не хватает, поэтому был объявлен новый конкурс стипендий.
Согласно условиям конкурса, претендовать на стипендии от самоуправления могут будущие медики, которые получают образование по одной из 34 приоритетных специальностей, где особенно ощущается нехватка кадров, а также обязуются отработать в больнице в течение пяти лет после окончания резидентуры. При этом, одним из ключевых критериев при отборе стипендиатов будет успеваемость (средняя оценка за последние два года учебы должна быть не ниже 7 баллов), так как важно привлечь грамотных и квалифицированных специалистов.
В Даугавпилсской региональной больнице не хватает анестезиологов, реаниматологов, кардиологов, радиологов, инфектологов, и многих других докторов, от которых нередко зависит жизнь человека. Руководство больницы отмечает, что переговоры со специалистами, которые могли бы начать здесь работать, обеспечивая доступность услуг жителям города, ведутся постоянно. И необходимо приложить большие усилия, чтобы специалист сделал выбор в пользу работы в регионе. Поэтому поддержка и готовность к сотрудничеству со стороны самоуправления – очень важный фактор в вопросе привлечения новых специалистов.
Информация о конкурсе стипендий доступна на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv. Заявки принимаются в SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” и VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” до 1 ноября (включительно). Затем их оценит конкурсная комиссия, которая и примет решение о том, кому будут присуждены стипендии.
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