В центре Даугавпилcа – тройной праздник!

Новости Культура | 9 сентября 2020 | 21:11

В эту субботу, 12 сентября, в центре Даугавпилса состоится сразу три крупных мероприятия, призванных порадовать горожан и гостей города, которые давно истосковались по масштабным событиям. В этот еднь у каждого будет возможность попробовать вкусностия Фестиваля уличной еды, проникнуться еврейскими традициями на Фестивале еврейской культуры и насладиться красочным Праздником улицы Ригас, главной темой которого в этом году станет 160-летие Даугавпилсской железной дороги, поэтому зоны праздника будут символически разделены на перроны и станции.

С 12:00 и до позднего вечера на площади Виенибас все желающие смогут попробовать вкусно приготовленную уличную еду даугавпилсских ресторанов и кафе, встретиться с профессионалами и энтузиастами кулинарного дела, и просто отдохнуть на свежем воздухе под живую музыку. Первым 1500 посетителям, которые купят какое-то блюдо или напиток, будет вручен особенный значок Streed Food фестиваля.

С 18:00 стартуют первый Фестиваль еврейской культуры в Даугавпилсе, призванный рассказать о богатой истории и еврейских традициях нашего города. На пересечении улиц Ригас и Михоэлса расположится «Станция кулинарных чувств, перрон №1», где пройдут мастер-классы и дегустации еврейской кухни, а на улице Лачплеша будет работать «Историческая станция еврейской культуры, перрон №2». В это же время стартует квест-викторина, мастер-классы по танго Оскара Строка и еврейскому танцу «Хава нагила». Прийти в синагогу на экскурсию можно будет с 20:00, причем рядом с ней будет устроен кинопоказ о знаменитых евреях-уроженцах нашего города.

С 20:00 от «Даугавпилсского вокзала, перрона № 4» начинаются мероприятия красочного праздника улицы Ригас. В это же время на перекрестке Михоэлса-Лачплеша откроется «Музыкальная станция-перрон № 3 еврейской культуры», на которой можно будет послушать еврейские песни и танцы, а также душевную музыку клезмеров. Для любителей более альтернативной музыки на перекрестке улиц Алеяс и Ригас будет звучать «Перрон № 5», а на «шестом перроне» (Ригас/Виестура) – концерты творческий молодежи.

Организаторы всех мероприятий напоминают, что, учитывая массовость событий, не стоит забывать о соблюдении дистанции и здравой оценке своего здоровья, чтобы этот тройной праздник оставил только самые приятные впечатления.

Daugavpils

