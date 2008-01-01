Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
9 сентября
Международный день красоты
Именины:
Бруно, Телма / Анфиса, Савва
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодняшний день хорош для того, чтобы засучить рукава и броситься на очередной непаханный участок работ. Возможно, вам даже удастся не только начать, но и довести начатое до ума.
Источник: ignio.com
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- 14 .. 16 C
- Утро
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 5 .. 7 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1785 ()
|GBP
|0.9045 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.0213 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Дни белорусской культуры открывают новый творческий сезон
3. Конституционный суд возбудил дело: Варакляны не хотят в Латгалию
4. Гражданка Германии пыталась подкупить латвийского пограничника
5. Зато нас по головке погладят! {263}
6. В Даугавпилсе праздник знаний состоится в парке Дубровина {2}
7. В ближайшие дни в Латвии почти каждый день будет идти дождь
8. У работника производственного цеха Rimi в Даугавпилсе — Covid-19
9. Фенолог: шишки и хмель показывают, что осень будет сухой и долгой
10. Даугавпилс купит своим учителям полисы страхования здоровья
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 9 сентября 2020 | 21:11
В центре Даугавпилcа – тройной праздник!
В эту субботу, 12 сентября, в центре Даугавпилса состоится сразу три крупных мероприятия, призванных порадовать горожан и гостей города, которые давно истосковались по масштабным событиям. В этот еднь у каждого будет возможность попробовать вкусностия Фестиваля уличной еды, проникнуться еврейскими традициями на Фестивале еврейской культуры и насладиться красочным Праздником улицы Ригас, главной темой которого в этом году станет 160-летие Даугавпилсской железной дороги, поэтому зоны праздника будут символически разделены на перроны и станции.
С 12:00 и до позднего вечера на площади Виенибас все желающие смогут попробовать вкусно приготовленную уличную еду даугавпилсских ресторанов и кафе, встретиться с профессионалами и энтузиастами кулинарного дела, и просто отдохнуть на свежем воздухе под живую музыку. Первым 1500 посетителям, которые купят какое-то блюдо или напиток, будет вручен особенный значок Streed Food фестиваля.
С 18:00 стартуют первый Фестиваль еврейской культуры в Даугавпилсе, призванный рассказать о богатой истории и еврейских традициях нашего города. На пересечении улиц Ригас и Михоэлса расположится «Станция кулинарных чувств, перрон №1», где пройдут мастер-классы и дегустации еврейской кухни, а на улице Лачплеша будет работать «Историческая станция еврейской культуры, перрон №2». В это же время стартует квест-викторина, мастер-классы по танго Оскара Строка и еврейскому танцу «Хава нагила». Прийти в синагогу на экскурсию можно будет с 20:00, причем рядом с ней будет устроен кинопоказ о знаменитых евреях-уроженцах нашего города.
С 20:00 от «Даугавпилсского вокзала, перрона № 4» начинаются мероприятия красочного праздника улицы Ригас. В это же время на перекрестке Михоэлса-Лачплеша откроется «Музыкальная станция-перрон № 3 еврейской культуры», на которой можно будет послушать еврейские песни и танцы, а также душевную музыку клезмеров. Для любителей более альтернативной музыки на перекрестке улиц Алеяс и Ригас будет звучать «Перрон № 5», а на «шестом перроне» (Ригас/Виестура) – концерты творческий молодежи.
Организаторы всех мероприятий напоминают, что, учитывая массовость событий, не стоит забывать о соблюдении дистанции и здравой оценке своего здоровья, чтобы этот тройной праздник оставил только самые приятные впечатления.
Добавить комментарий