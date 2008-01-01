Дни белорусской культуры открывают новый творческий сезон

Новости Культура | 3 сентября 2020 | 22:58

В субботу, 5 сентября 2020 года, в 14.00, в рамках Дней белорусской культуры в Даугавпилсе, в концертном зале Доме Единства, Центр белорусской культуры (ЦБК) в сотрудничестве с обществом “Уздым” праздничным концертом к 20-летию танцевального ансамбля “Лянок” открывает новый творческий сезон.

В праздничном концерте примут участие все творческие коллективы ЦБК: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», хоровая капелла «Спадчына», вокальный ансамбль «Пралески», детская студия «Скарбница»; коллективы Центров русской, польской, украинской культур. Ну, а гвоздем программы, конечно же, станут показательные выступления танцевального ансамбля «Лянок», который в этом году отмечает свое 20-летие.

В это непростое время приглашаем горожан на праздничное мероприятие, чтобы получить заряд хорошего настроения и позитива от колоритных белорусских песен, ярких и искрометных танцев.

Ждем Вас в 14.00, в концертном зале Дома Единства, по адресу: Даугавпилс, ул.Ригас, 22а.

Вход свободный. Количество мест ограничено: нужно соблюдать социальную дистанцию и меры санитарной безопасности (дезинфекция рук).

На мероприятии ведется фото и видеосьемка.

Встречаемся на празднике!



Центр белорусской культуры