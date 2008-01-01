Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
3 сентября
Именины:
Белла, Берта / Авраамий, Александр
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
Источник: ignio.com
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 14 .. 16 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1861 ()
|GBP
|0.8884 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|88.0675 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
3. Даугавпилс восстановит в Крепости часть стены
4. В Латвию приходит метеорологическая осень
5. До начала осени погода не изменится — прогноз
6. Сдано в эксплуатацию здание Латвийского Национального архива в Даугавпилсе
7. В Даугавпилсе праздник знаний состоится в парке Дубровина {2}
8. Первый Стрит-фуд фестиваль в Даугавпилсе пройдет на празднике улицы Ригас
9. Лвтвийцы у границы Беларуси и в Риге устроили акции в поддержку белорусского народа
10. Неделя будет прохладной и дождливой, но в выходные станет теплее
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 3 сентября 2020 | 22:58
Дни белорусской культуры открывают новый творческий сезон
В субботу, 5 сентября 2020 года, в 14.00, в рамках Дней белорусской культуры в Даугавпилсе, в концертном зале Доме Единства, Центр белорусской культуры (ЦБК) в сотрудничестве с обществом “Уздым” праздничным концертом к 20-летию танцевального ансамбля “Лянок” открывает новый творческий сезон.
В праздничном концерте примут участие все творческие коллективы ЦБК: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», хоровая капелла «Спадчына», вокальный ансамбль «Пралески», детская студия «Скарбница»; коллективы Центров русской, польской, украинской культур. Ну, а гвоздем программы, конечно же, станут показательные выступления танцевального ансамбля «Лянок», который в этом году отмечает свое 20-летие.
В это непростое время приглашаем горожан на праздничное мероприятие, чтобы получить заряд хорошего настроения и позитива от колоритных белорусских песен, ярких и искрометных танцев.
Ждем Вас в 14.00, в концертном зале Дома Единства, по адресу: Даугавпилс, ул.Ригас, 22а.
Вход свободный. Количество мест ограничено: нужно соблюдать социальную дистанцию и меры санитарной безопасности (дезинфекция рук).
На мероприятии ведется фото и видеосьемка.
Встречаемся на празднике!
Центр белорусской культуры
Добавить комментарий