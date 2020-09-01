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Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.

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Новости Общество | 11 сентября 2020 | 20:54

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

Со 2 по 8 сентября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 14 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Beļkeviča Aneļa (05.07.1935 - 06.09.2020)
Djatkovs Sergejs (16.06.1951 - 03.09.2020)
Ivanovs Leontijs (05.08.1959 - 02.09.2020)
Jakovļeva Agafija (20.04.1930 - 03.09.2020)
Jankovska Nadežda (31.08.1947 - 07.09.2020)
Kirsanovs Andrejs (24.10.1958 - 02.09.2020)
Markeviča Regīna (25.03.1943 - 05.09.2020)
Peščinskis Vladislavs (17.01.1947 - 05.09.2020)
Pimanovs Sergejs (17.07.1927 - 03.09.2020)
Platkovs Mihails (18.07.1931 - 07.09.2020)
Strautmane Gaļina (25.09.1935 - 03.09.2020)
Šemeļevs Aleksandrs (02.12.1975 - 02.09.2020)
Vansoviča Vilhelmīna (19.11.1933 - 04.09.2020)
Žarkevičs Tadeušs (28.10.1959 - 03.09.2020).
 

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