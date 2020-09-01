Точка зрения
Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская
13 сентября
День программиста
Именины:
Иза, Изабелла / Геннадий
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Если вы еще не чувствуете себя Царем Природы, Властелином Вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет. Сегодня вам грозит мания величия, постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
Источник: ignio.com
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 13 .. 15 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1854 ()
|GBP
|0.9241 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|88.7275 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Конституционный суд возбудил дело: Варакляны не хотят в Латгалию
3. В ближайшие дни в Латвии почти каждый день будет идти дождь
4. Дни белорусской культуры открывают новый творческий сезон
5. Гражданка Германии пыталась подкупить латвийского пограничника
6. Фенолог: шишки и хмель показывают, что осень будет сухой и долгой
7. Даугавпилс купит своим учителям полисы страхования здоровья
8. В Даугавпилсе за парты сели 9190 учеников, из них 875 — первоклассники
9. В Латвии лето 2020 года было теплее обычного
10. У работника производственного цеха Rimi в Даугавпилсе — Covid-19
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 11 сентября 2020 | 20:54
Ушли в мир иной...
Со 2 по 8 сентября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 14 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Beļkeviča Aneļa (05.07.1935 - 06.09.2020)
Djatkovs Sergejs (16.06.1951 - 03.09.2020)
Ivanovs Leontijs (05.08.1959 - 02.09.2020)
Jakovļeva Agafija (20.04.1930 - 03.09.2020)
Jankovska Nadežda (31.08.1947 - 07.09.2020)
Kirsanovs Andrejs (24.10.1958 - 02.09.2020)
Markeviča Regīna (25.03.1943 - 05.09.2020)
Peščinskis Vladislavs (17.01.1947 - 05.09.2020)
Pimanovs Sergejs (17.07.1927 - 03.09.2020)
Platkovs Mihails (18.07.1931 - 07.09.2020)
Strautmane Gaļina (25.09.1935 - 03.09.2020)
Šemeļevs Aleksandrs (02.12.1975 - 02.09.2020)
Vansoviča Vilhelmīna (19.11.1933 - 04.09.2020)
Žarkevičs Tadeušs (28.10.1959 - 03.09.2020).
D-fakti.lv
Добавить комментарий