В ближайшие дни в Латвии почти каждый день будет идти дождь

Новости Латвия | 3 сентября 2020 | 22:44

Пресс-фото Пресс-фото

Под влиянием циклонов Латвию почти каждый день будут пересекать дождевые облака. Иногда они будут образовывать широкие и интенсивные зоны осадков — например, в субботу и в ночь на воскресенье, а потом в середине следующей недели. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

В конце недели и большую часть следующей погодные условия в стране будет определять циклон, центр которого находится над Норвежским морем и Скандинавским полуостровом. Над Латвией будет его южная и юго-западная часть. Под влиянием ветра с запада в Балтию придут прохладные воздушные массы.

Почти каждый день Латвию будут пересекать дождевые облака. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в субботу, в ночь на воскресенье и в середине следующей рабочей недели.

Ночи будут сравнительно тёплыми — в районе +10..+15 градусов. В отдельные ночи, когда небо будет проясняться, будет немного холоднее.

Температура днём будет держаться в районе +15..+20 градусов. Порывы западного ветра на выходных могут достичь 13-15 метров в секунду, а на следующей неделе — 15-18 метров в секунду. Есть вероятность, что порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Delfi