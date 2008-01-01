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Беларусь: переживаем, плачем и не понимаем... Жанна Романовская

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Новости Политика | 3 сентября 2020 | 22:32

Конституционный суд возбудил дело: Варакляны не хотят в Латгалию

Пресс-фото

На этой неделе в Конституционном суде возбуждено еще три дела в связи с законом об административных территориях и населенных пунктах, сообщила агентству LETA представитель суда Занда Мейнарте.

Новые дела возбуждены о присоединении Мазсалацкого края к Валмиерскому краю, присоединении Иецавы и Иецавской волости к Баускскому краю, а также о присоединении Мурмастиенской волости, Вараклян и Вараклянской волости к Резекненскому краю.

Как сообщалось, на прошлой неделе были возбуждены дела о присоединении Салской волости и Селпилской волости к Екабпилсскому краю, присоединении Царниковской волости к Адажскому краю, а также присоединении Вангажи к Ропажскому краю и присоединении Инчукалнской волости к Сигулдскому краю.

Ряд других самоуправлений, не согласных с административно-территориальной реформой, также выразили готовность обратиться в Конституционный суд.

Делфи

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